Demonstranti hodali ulicom, vozač ih pregazio autom

Muškarac star 37 godina uletio je danas automobilom među učesnike protestne šetnje klimatskih aktivista u Klermon-Feranu, u Francuskoj, pri čemu su četiri osobe povrijeđene, saopšteno je iz tužilaštva za BFM.

"Nijedan element povezan sa ponašanjem u smislu napada nije otkriven u ovoj fazi istrage, a povrede oborenih osoba čine se lakim", rekao je tužilac Erik Serfas.

Incident se dogodio danas oko 11 časova, a prema tužilaštvu, vozač je očigledno bio nestrpljiv zbog sporog saobraćaja i želio je da silom prokrči sebi prolaz uprkos prisustvu velikog broja pješaka koji su učestvovali u mirnoj protestnoj šetnji.

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Muškarac je odmah uhapšen i stavljen u pritvor zbog "nasilja uz upotrebu oružja", a podvrgnut je i testovima koji su otkrili da je konzumirao drogu.

Tužilaštvo nije preciziralo koji narkotik je u pitanju.