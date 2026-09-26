Logo

Demonstranti hodali ulicom, vozač ih pregazio autom

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
26.09.2026 15:56

Komentari:

0
Демонстранти ходали улицом, возач их прегазио аутом
Foto: Envato/travelarium

Muškarac star 37 godina uletio je danas automobilom među učesnike protestne šetnje klimatskih aktivista u Klermon-Feranu, u Francuskoj, pri čemu su četiri osobe povrijeđene, saopšteno je iz tužilaštva za BFM.

"Nijedan element povezan sa ponašanjem u smislu napada nije otkriven u ovoj fazi istrage, a povrede oborenih osoba čine se lakim", rekao je tužilac Erik Serfas.

Incident se dogodio danas oko 11 časova, a prema tužilaštvu, vozač je očigledno bio nestrpljiv zbog sporog saobraćaja i želio je da silom prokrči sebi prolaz uprkos prisustvu velikog broja pješaka koji su učestvovali u mirnoj protestnoj šetnji.

marko perkovic tompson

Svijet

Traži se zabrana Tompsonovog koncerta u Njemačkoj

Muškarac je odmah uhapšen i stavljen u pritvor zbog "nasilja uz upotrebu oružja", a podvrgnut je i testovima koji su otkrili da je konzumirao drogu.

Tužilaštvo nije preciziralo koji narkotik je u pitanju.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

incident

Francuska

Komentari (0)

Više iz rubrike

Тражи се забрана Томпсоновог концерта у Њемачкој

Svijet

Traži se zabrana Tompsonovog koncerta u Njemačkoj

2 h

0
Возило Хитне помоћи.

Svijet

Srušila se zgrada prilikom eksplozije: Poginulo šest osoba

3 h

0
Њемачка уводи 'дјечију пензију': Ево колико ће дјеца од државе добијати до своје 18. године

Svijet

Njemačka uvodi 'dječiju penziju': Evo koliko će djeca od države dobijati do svoje 18. godine

3 h

0
Предсједник Ирана Масуд Пезешкијан говори током 81. засједања Генералне скупштине Уједињених нација у сједишту Уједињених нација, у сриједу, 23. септембра 2026. године.

Svijet

Pezeškijan: Iran nema više povjerenja u pregovore

3 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

18

22

Rusi raznijeli skladište sa opremom iz EU

18

18

U laži su kratke noge: Međunarodni članovi raskrinkali obmanu Bećirovića

18

17

Finansijski horoskop za oktobar otkriva ko će imati neočekivane troškove, a ko će popraviti budžet

17

58

Suzana konačno progovorila o odnosu sa Lepom Brenom nakon Sašine smrti

17

54

Radovi na modernizaciji prijedorske bolnice počinju ubrzo

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima