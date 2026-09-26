Pezeškijan: Iran nema više povjerenja u pregovore

Iran više nema povjerenja u pregovarački proces sa SAD nakon napada i sankcija, izjavio je iranski predsjednik Masud Pezeškijan.

"Nemamo povjerenja u američku stranu i ne znamo na osnovu čega se može postići dogovor s njima" rekao je Pezeškijan "Al džaziri".

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On je naveo da istovremeno Teheran prenosi poruke Vašingtonu preko posrednika, Katara i Pakistana, i očekuje da Amerikanci razjasne svoj stav o ranije postignutom memorandumu o razumijevanju.

Pezeškijan je dodao da ne vidi potrebu da se sastane sa predsjednikom SAD Donaldom Trampom zato što Amerikanci nisu ispunili prethodno potpisani sporazum.

(Srna)