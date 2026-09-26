Logo

Pezeškijan: Iran nema više povjerenja u pregovore

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
26.09.2026 14:44

Komentari:

0
Предсједник Ирана Масуд Пезешкијан говори током 81. засједања Генералне скупштине Уједињених нација у сједишту Уједињених нација, у сриједу, 23. септембра 2026. године.
Foto: Tanjug/APHeather Khalifa

Iran više nema povjerenja u pregovarački proces sa SAD nakon napada i sankcija, izjavio je iranski predsjednik Masud Pezeškijan.

"Nemamo povjerenja u američku stranu i ne znamo na osnovu čega se može postići dogovor s njima" rekao je Pezeškijan "Al džaziri".

Москва Кремљ

Svijet

Razgovarali Vučić i Putin: Podržali očuvanje dejtonske arhitekture u BiH

On je naveo da istovremeno Teheran prenosi poruke Vašingtonu preko posrednika, Katara i Pakistana, i očekuje da Amerikanci razjasne svoj stav o ranije postignutom memorandumu o razumijevanju.

Pezeškijan je dodao da ne vidi potrebu da se sastane sa predsjednikom SAD Donaldom Trampom zato što Amerikanci nisu ispunili prethodno potpisani sporazum.

(Srna)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Masud Pezeškijan

Iran

Amerika

Komentari (0)

Pročitajte više

пожар ватра ватрогасци стан бака деда унуци

Hronika

Tragedija kod Prijedora: U požaru stradalo dijete

51 min

0
одборник у Скупштини града Бањалука Богољуб Зељковић

Republika Srpska

Zeljković: Roditeljima koji odsustvuju s posla zbog njege bolesnog djeteta puna plata

55 min

0
Еруптивна активност се наставља на планини Етна, гдје токови лаве настављају да се спуштају низ падине вулкана, као што се види из Маренева близу Катаније, Италија, у четвртак, 13. августа 2026. године.

Svijet

Zbog pepela iz Etne otkazani letovi na italijanskom aerodromu

1 h

0
Сазнајте све кључне информације о Љубиши Ћосићу, градоначелнику Источног Сарајева и функционеру СНСД-а. Проверите детаље из његове професионалне и политичке каријере.

Gradovi i opštine

Ćosić: Današnje osveštanje Hrama - dokaz da su narod i crkva na ovim prostorima jedno

1 h

0

Više iz rubrike

Разговарали Вучић и Путин: Подржали очување дејтонске архитектуре у БиХ

Svijet

Razgovarali Vučić i Putin: Podržali očuvanje dejtonske arhitekture u BiH

1 h

0
Еруптивна активност се наставља на планини Етна, гдје токови лаве настављају да се спуштају низ падине вулкана, као што се види из Маренева близу Катаније, Италија, у четвртак, 13. августа 2026. године.

Svijet

Zbog pepela iz Etne otkazani letovi na italijanskom aerodromu

1 h

0
„Eurofighter Typhoon” авиони њемачког ратног ваздухопловства лете ведрим словачким небом.

Svijet

Rumunija podigla borbene avione u blizini granice sa Ukrajinom

1 h

0
Стали возови у Њемачкој због пресјечених каблова

Svijet

Stali vozovi u Njemačkoj zbog presječenih kablova

1 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

15

31

Horor u Hrvatskoj: Pronađeni dijelovi tijela poznatog sportiste

15

22

Udes kod poznatog restorana u Banjaluci, stvaraju se gužve

15

21

Medvjed razvalio vrata štale i zaklao sedam ovaca: Mještani uznemireni

15

17

Cijelo imanje prodaje za manje od 22.000 KM

15

10

Srušila se zgrada prilikom eksplozije: Poginulo šest osoba

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima