Tragedija kod Prijedora: U požaru stradalo dijete

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Foto: Pexel/ Bjørn Nielsen

U požaru kod Prijedora smrtno je stradalo jedno maloljetno lice, rečeno je Srni u Policijskoj upravi Prijedor.

Požar u objektu kuće u Kozarcu policiji je prijavljen oko 11.00 časova. Uviđaj je u toku i njime rukovodi tužilac Okružnog javnog tužilaštva Prijedor

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