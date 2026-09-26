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Tragedija kod Prijedora: U požaru stradalo dijete

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26.09.2026 14:41

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Foto: Pexel/ Bjørn Nielsen

U požaru kod Prijedora smrtno je stradalo jedno maloljetno lice, rečeno je Srni u Policijskoj upravi Prijedor.

Požar u objektu kuće u Kozarcu policiji je prijavljen oko 11.00 časova.

Uviđaj je u toku i njime rukovodi tužilac Okružnog javnog tužilaštva Prijedor

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Tagovi :

Prijedor

požar

Dijete stradalo u požaru

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