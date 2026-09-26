Tragedija kod Prijedora: U požaru stradalo dijete

Autor:ATV redakcija
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U požaru kod Prijedora smrtno je stradalo jedno maloljetno lice, rečeno je Srni u Policijskoj upravi Prijedor.
Požar u objektu kuće u Kozarcu policiji je prijavljen oko 11.00 časova.
Uviđaj je u toku i njime rukovodi tužilac Okružnog javnog tužilaštva Prijedor
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