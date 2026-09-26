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Nesreća u Banjaluci, povrijeđeno dijete

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26.09.2026 11:59

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Најновија, ударна вијест
Foto: ATV

Kod Gradskog mosta u Banjaluci dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj je povrijeđeno dijete.

Do udesa je došlo kada je jedan od vozača izgubio kontrolu nad vozilom.

Vozač je izazvao udes zbog korišćenja mobilnog telefona koji mu je ispao iz ruke nakon čega je izgubio kontrolu nad vozilom, prešao preko trotoara, udario djevojčicu a zatim u drugi automobil i završio na drugoj strani kolovoza.

Na terenu je ekipa Hitne pomoći a očekuje se i policijska patrola nakon čega će biti poznate tačne okolnosti i uzrok nezgode.

Zbog ove nezgode, u ovom dijelu grada stvorile su se gužve, pa se vozačima savjetuje dodatni oprez i strpljenje dok se saobraćaj u potpunosti ne normalizuje, prenosi RTRS.

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Saobraćajna nesreća

povrijeđeno dijete

Banja Luka

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