Od trovanja alkoholom preminulo 19 osoba

Autor:ATV redakcija
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Najmanje 19 ljudi umrlo je na dva odvojena mjesta u sjeveroistočnoj indijskoj državi Nagaland u posljednja dva dana nakon što su konzumirali nelegalno proizvedeno alkoholno piće, saopštila je policija.
U oblasti Tuensang prijavljeno je 11 smrtnih slučajeva, a u Mokokčungu je umrlo osmoro ljudi, prenijela je agencija Sinhua.
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U Nagalandu je zabrana prodaje i konzumiranja alkohola na snazi duže od tri i po decenije.
Lokalna policija je navela da je Vlada Nagalanda formirala posebnu radnu grupu za pronalaženje izvora lažnog alkoholnog pića, a nekoliko ljudi uhapšeno je u vezi sa ovim slučajem.
(Srna)
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