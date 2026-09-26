Od trovanja alkoholom preminulo 19 osoba

Najmanje 19 ljudi umrlo je na dva odvojena mjesta u sjeveroistočnoj indijskoj državi Nagaland u posljednja dva dana nakon što su konzumirali nelegalno proizvedeno alkoholno piće, saopštila je policija.

U oblasti Tuensang prijavljeno je 11 smrtnih slučajeva, a u Mokokčungu je umrlo osmoro ljudi, prenijela je agencija Sinhua.

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U Nagalandu je zabrana prodaje i konzumiranja alkohola na snazi duže od tri i po decenije.

Lokalna policija je navela da je Vlada Nagalanda formirala posebnu radnu grupu za pronalaženje izvora lažnog alkoholnog pića, a nekoliko ljudi uhapšeno je u vezi sa ovim slučajem.

(Srna)