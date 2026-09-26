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Karleuša i Tošić ne štede novac za nasljednicu: Za školovanje iskeširali 90.000 evra?

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26.09.2026 12:03

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Карлеуша и Тошић не штеде новац за насљедницу: За школовање искеширали 90.000 евра?
Foto: Instagram

Atina Tošić, kćerka pjevačice Jelene Karleuše i bivšeg fudbalera Duška Tošića, napušta Srbiju i ide u Italiju na studije.

Atina je sa ocem Duškom nedavno išla da bira stan u kojem će živjeti sama tokom školovanja, a na početku će joj društvo praviti majka Jelena i sestra Nika.

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Jelena Karleuša je o tome nedavno govorila.

"Studiraće modni menadžment, na jednom prestižnom univerzitetu. Tamo imam puno prijatelja, imaćemo lijep stan", rekla je nedavno Karleuša i dodala:

"Organizovaćemo to tako da Atina bude apsolutno bezbjedna, ili Duško ili ja ćemo biti stalno sa njom. Tako smo se dogovorili. Ja volim Milano zbog šopinga".

Za školovanje dali 90.000 evra?

Kako se navodi, Atina je upisala prestižni univezitet u Milanu, koji se bavi modom, a porodica je za to izdvojila čak 90.000 evra.

Poznato je da Duško Tošić ne štedi novac kada su njegove nasljednice u pitanju, a nedavno je samo za njihovu proslavu rođendana izdvojio oko 50.000 evra.

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"Plašim se za njenu bezbednost"

Karleuša je nedavno na snimanju "Pinkovih zvezda" priznala da se plaši za Atininu bezbjednost.

"Jako se plašim! Mislim da je situacija u Evropi uzela maha. To da više nemamo jasne razlike, ni u polu, ni u rasi... Ni u kakvom opredeljenju, možeš da budeš i mačka i pas ako želiš, to se meni ne sviđa. Taj ekstremeni liberalizam koji je od Evrope i Amerike napravio nebezbjedni haos za sve, pogotovo za mlade, to mi se nikako ne sviđa", rekla je Jelena i dodala:

"Atina je već jako talentovana za modu, već je počela da komentariše stajlinge. Ima jako dobar ukus i mislim da će se to sve tek iskristalisati u Milanu. Ona je potpuno drugačija od mene, svedena, i što da ne, malo mama da se ugleda na nju".

Karleuša je priznala da sa mlađom ćerkom Nikom ide u Milano, kako bi bila uz Atinu.

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"Idem sa njom dok se malo ne smiri situacija. Sinoć je plakala i Nika je plakala, tako da moram i Niku da vodim. Tako da ćemo prvih par nedjelja biti tamo sa njom. Taman i Nika da ima malo opravdanje da ne ide u školu", izjavila je Karleuša.

(Telegraf)

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Tagovi :

Jelena Karleuša

Duško Tošić

Pjevačica

fudbaler

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