Planina u Crnoj Gori okovana snijegom kao da je januar: Izdato upozorenje za vozače

Iako je septembar tek na samom izmaku, na sjeveru Crne Gore zima je već pokazala zube! Na višim predjelima Durmitora pao je prvi ozbiljniji snijeg, a zimska idila sa planinskih puteva – posebno sa prevoja Štuoc – izgleda kao da je polovina januara, a ne sam početak kalendarske jeseni.

Prema kadrovima koje je zabilježila i podijelila popularna Instagram stranica „Oči gorske durmitorske“, na kolovozu se brzinom svjetlosti formirao sloj vlažnog snijega debljine do pet centimetara, dok se uz same ivice puta već stvaraju manji snježni nanosi.

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Ovakvom prizoru prethodilo je naglo i drastično zahlađenje koje je spustilo temperaturu na oko nule. Za svega nekoliko sati, šire područje Žabljaka i viši planinski vrhovi potpuno su zabijelili.

Hitno upozorenje za vozače i turiste

Dok je mještanima ovog krševitog kraja snijeg u septembru dobro poznata pojava, prizori su iznenadili brojne turiste koji u ovom periodu godine i dalje u velikom broju posjećuju Durmitor.

Upravo zbog stranaca i posjetilaca koji na planinske saobraćajnice mogu krenuti potpuno nepripremljeni i bez adekvatne opreme za zimske uslove, apeluje se na maksimalan oprez za volanom. Vlažan snijeg na kolovozu pravi ozbiljnu poledicu i drastično smanjuje stabilnost vozila.

Snimci sa prevoja Štuoc još jednom su pokazali koliko se vrijeme na Durmitoru može promijeniti u samo jednom dahu – jesen je tek zakoračila, a putevi već zahtjevaju punu zimsku pripravnost, prenosi Blic.