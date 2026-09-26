Trmap i Si: Iran ne treba da razvija nuklearno oružje

Kineski predsjednik Si Đinping i američki predsjednik Donald Tramp složili su se da Iran ne smije razvijati nuklearno oružje, navodi se u saopštenju objavljenom nakon što je Si završio državnu posjetu Americi.

Lideri su se složili da nijedna zemlja ili institucija neće naplaćivati tranzitne takse za prolaz kroz međunarodne plovne puteve, prenijela je agencija Sinhua.

Tokom trodnevne posjete Si i Tramp su razmijenili detaljna mišljenja o bilateralnim odnosima, kao i o važnim međunarodnim i regionalnim pitanjima.

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Predsjednici su podsjetili da su Kina i SAD bile saveznice tokom Drugog svjetskog rata i da su se borile za pobjedu rame uz rame, dodaje se u izvještaju kineske agencije.

Dvije strane su tokom Sijeve posjete postigle dogovor o uspostavljanju i unapređenju mehanizama kao što su trgovinski savjet, recipročno smanjenje carina u vrijednosti od 30 milijardi dolara i proširenje onoga što je postignuto na konsultacijama u Kuala Lumpuru.

(Srna)