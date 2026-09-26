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Stali vozovi u Njemačkoj zbog presječenih kablova

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26.09.2026 13:35

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Стали возови у Њемачкој због пресјечених каблова
Foto: Cristian Manieri/Pexels

Vozovi danas kasne u njemačkoj pokrajini Sjeverna Rajna - Vestfalija ili su polasci otkazani jer su kablovi na pruzi namjerno oštećeni, saopštio je operater "Dojče ban".

U saopštenju se navodi da su pogođene linije od Dortmunda do Minhena, od Hamburga do Bazela i od sjeverne Njemačke do Kelna i da je saobraćaj preusmjeren na dugim relacijama.

U širem području Gelzenkirhena željeznički saobraćaj je potpuno obustavljen. Nije poznato koliko će trajati popravke, prenijela je agencija DPA.

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Portparol policije rekao je da se sumnja na krađu kabla duž željezničke pruge u okrugu Gelzenkirhen-Ikendorf, gdje su otkazali signalizacioni i kontrolni sistemi.

Vjeruje se da su lopovi na nekoliko mjesta grubo presjekli i iščupali kablove duž pruge.

Policija je obaviještena oko 5.00 časova ujutru.

(Srna)

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Njemačka

Vozovi

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