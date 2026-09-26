Stali vozovi u Njemačkoj zbog presječenih kablova

Autor:ATV redakcija
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Vozovi danas kasne u njemačkoj pokrajini Sjeverna Rajna - Vestfalija ili su polasci otkazani jer su kablovi na pruzi namjerno oštećeni, saopštio je operater "Dojče ban".
U saopštenju se navodi da su pogođene linije od Dortmunda do Minhena, od Hamburga do Bazela i od sjeverne Njemačke do Kelna i da je saobraćaj preusmjeren na dugim relacijama.
U širem području Gelzenkirhena željeznički saobraćaj je potpuno obustavljen. Nije poznato koliko će trajati popravke, prenijela je agencija DPA.
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Portparol policije rekao je da se sumnja na krađu kabla duž željezničke pruge u okrugu Gelzenkirhen-Ikendorf, gdje su otkazali signalizacioni i kontrolni sistemi.
Vjeruje se da su lopovi na nekoliko mjesta grubo presjekli i iščupali kablove duž pruge.
Policija je obaviještena oko 5.00 časova ujutru.
(Srna)
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