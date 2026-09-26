Rezultati istraživanja "Metricsa": Ovo je stanje u Izbornoj jedinici 6

Predizborne ankete uoči Opštih izbora u BiH 2026. godine, koje je radila agencija "Metriks konsalting" (Metrics Consulting), pokazuju da u Izbornoj jedinici 6 kandidate za predsjednika Republike Srpske Branka Blanušu i Savu Minića razdvaja 3,5 odsto.

"Kada je riječ o izboru za predsjednika Republike Srpske, direktno izmjereni rezultati pokazuju 38,0 odsto podrške Branku Blanuši i 34,5 odsto Savi Miniću, dok je 23,0 odsto ispitanika neodlučno ili nije željelo odgovoriti. Za nekog drugog kandidata opredjeljuje se 4,5 odsto ispitanika. Zbog značajnog udjela neodlučnih, primjenom statističkih metoda izvršeno je dodatno modeliranje podataka. Nakon modeliranja, uz smanjenje udjela neodlučnih na 5,2 odsto, Branko Blanuša bilježi 47,7 odsto, a Savo Minić 42,5 odsto, dok se 4,6 odsto odnosi na druge kandidate. Prema prikazanom modelu, očekivana razlika u apsolutnom broju glasova iznosi oko 4.000 glasova", naveli su iz agencije.

Kako naglašavaju, modelirana raspodjela nije direktno izmjeren rezultat niti konačan ishod izbora, već statistički izvedena projekcija zasnovana na rezultatima istraživanja i definisanim pretpostavkama modela.

"Kada je riječ o izboru srpskog člana Predsjedništva BiH, Željka Cvijanović bilježi 34,6 odsto, Marinko Božović 23,5 odsto, a Nebojša Vukanović 15,6 odsto. Udio ispitanika koji su neodlučni ili odbijaju odgovor iznosi 26,3 odsto", dodali su iz ove agencije.

Izbori 2026 rezultati podrške političkim strankama za Narodnu skupštinu Republike Srpske u Izbornoj jedinici 6 pokazuju sljedeće odnose snaga:

"Na nivou izbora za Narodnu skupštinu Republike Srpske, SNSD bilježi 29,0 odsto, SDS 26,6 odsto, a Pokret 'Sigurna Srpska' 12,6 odsto. Za druge političke opcije opredjeljuje se ukupno 22,8 odsto ispitanika, dok je 9,0 odsto neodlučno ili odbija odgovor. Prema projekciji direktnih mandata, prve tri stranke će podijeliti vjerovatno sedam mandata (SNSD bilježi 3-4 mandata, SDS 2-3, a Pokret 'Sigurna Srpska' 1-2 mandata). Za ostala dva mandata ravnopravno se bore Republička stranka, Lista 'Za pravdu i red', SP i NPS. Prema projekciji, dvije od ovih partija sa najvećom podrškom imale bi po jedan mandat", istakli su iz "Metriks konsaltinga".