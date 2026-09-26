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Dodik i Košarac prisustvuju bogosluženju u hramu Sabora Svetog arhangela Gavrila

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26.09.2026 10:31

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Предсједник Милорад Додик и замјеник предсједавајуће Савјета министара Сташа Кошарац присуствују Светој архијерејској литургији у Храму Сабора Светог архангела Гаврила, које предводи Његова светост патријарх српски Порфирије.
Foto: Srna

Predsjednik Milorad Dodik i zamjenik predsjedavajuće Savjeta ministara Staša Košarac prisustvuju Svetoj arhijerejskoj liturgiji u Hramu Sabora Svetog arhangela Gavrila, koje predvodi Njegova svetost patrijarh srpski Porfirije.

Patrijarh Porfirije prethodno je osveštao Hram Sabora Svetog arhangela Gavrila u Palama.

Bogosluženju prisustvuju ministar za naučnotehnološki razvoj i visoko obrazovanje Republike Srpske Draga Mastilović, ministar pravde Goran Selak, poslanici u Narodnoj skupštini Republike Srpske Aco Stanišić i Damjan Škipina, predstavnici javnog, kulturnog i političkog života grada Istočno Sarajevo i opštine Pale.

Saborni hram, koji svojim položajem povezuje duhovni, akademski i kulturni život Pala, nalazi se u neposrednoj blizini fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu – Ekonomskog, Filozofskog, Pravnog i Fakulteta za fizičku kulturu.

Inicijator podizanja novog hrama u Palama još tokom Odbrambeno-otadžbinskog rata bio je blaženopočivši mitropolit dabrobosanski Nikolaj koji je prepoznao razvojni potencijal Pala, očekujući njihov ubrzan turistički i demografski razvoj, ali i imajući posebno u vidu duhovne potrebe više hiljada studenata, saopšteno je ranije iz SPC.

Izgradnja hrama Sabora Svetoga arhangela Gavrila počela je 2008. godine, a iste godine je na praznik Svetih Joakima i Ane, 22. septembra, blaženopočivši mitropolit Nikolaj osveštao temelje. Bogosluženja se u hramu vrše od 2015. godine, prenosi Srna.

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Milorad Dodik

Republika Srpska

Staša Košarac

liturgija

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