Kada je svrab znak bolesne jetre? Obratite pažnju na simptome koje mnogi ignorišu

Iako se često radi o prolaznim stanjima, dugotrajan i intenzivan svrab, naročito onaj koji remeti san, može ukazivati na bolesti jetre.

Svrab kože koji ne prati osip ili vidljive promjene na površini tijela može predstavljati jedan od potencijalnih simptoma hroničnih oboljenja jetre, iako se ne manifestuje kod svih pacijenata.

Može biti lokalizovan na pojedinim regijama ili proširen po čitavom tijelu. Kada svrab traje dugo i ne popušta, značajno narušava kvalitet života i san.

Šta dovodi do ove pojave?

Jedan od mogućih uzroka je taloženje žučnih soli u organizmu, do kojeg dolazi usljed otežanog protoka žuči. Međutim, ovaj parametar nije uvijek presudan. Pojedine osobe sa visokim nivoom žučnih soli uopšte ne osjećaju svrab, dok drugi osjećaju jak nadražaj i pored potpuno urednih nalaza.

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Istraživači proučavaju i ulogu histamina, serotonina, ženskih polnih hormona, enzima alkalne fosfataze i drugih supstanci koje učestvuju u procesima povezanim sa žuči i kožom.

Uporan svrab se najčešće dovodi u vezu sa autoimunskim i opstruktivnim stanjima poput primarne bilijarne ciroze, primarnog sklerozirajućeg holangitisa i trudničke holestaze. Znatno se rjeđe javlja kod oboljenja uzrokovanih alkoholom ili kod nealkoholne masne jetre.

Kako prepoznati da je svrab povezan sa jetrom?

Svrab koji je povezan sa bolešću jetre često se javlja bez osipa ili drugih vidljivih promjena na koži. Može početi na dlanovima i tabanima, a zatim se proširiti na cijelo tijelo. Često dostiže vrhunac u kasnim večernjim satima i tokom noći.

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Usljed stalnog češanja nastaju iritacije, promjena pigmentacije i rizik od bakterijskih infekcija. Svrab dodatno mogu pogoršati visoka temperatura, stres, menstrualni ciklus, trudnoća i hormonske terapije.

Intenzitet svraba ne odražava težinu samog oboljenja jetre. Osjećaj nadražaja se može pojaviti u bilo kojoj fazi bolesti, a nerijetko predstavlja i prvi signal prije nego što se dijagnostikuje problem sa jetrom.

Pravilna njega i ublažavanje simptoma

Terapiju određuje ljekar u zavisnosti od primarnog uzroka. Kod lakših oblika svraba, ključno je spriječiti dalju iritaciju i oštećenje kože:

Tuširajte se mlakom ili prohladnom vodom (izbjegavajte vruće kupke).

Koristite neutralne sapune i kupke bez dodatih mirisa.

Redovno hidrirajte kožu blagim kremama bez parfema.

Nosite komotnu, prozračnu odjeću od prirodnih materijala.

Izbjegavajte pregrijevanje prostorija i direktno izlaganje suncu.

Na iritirana mjesta stavljajte hladne, vlažne obloge.

Ako su tegobe uporne, ljekar može propisati specifične lijekove koji djeluju na žučne kiseline, fototerapiju ili druge ciljane tretmane. Klasični antihistaminici uglavnom ne djeluju direktno na svrab uzrokovan jetrom, ali mogu pomoći svojim sedativnim dejstvom radi lakšeg uspavljivanja.

Kada posjetiti ljekara?

Svrab kože ne ukazuje automatski na oboljenje jetre. Mnogo češće je posljedica izrazite dehidracije kože, ekcema, psorijaze, alergija ili neželjenih reakcija na pojedine lijekove.

Ipak, ukoliko je svrab nov, ne prolazi, pogoršava se ili utiče na vaš san i svakodnevno funkcionisanje, obavezno se obratite ljekaru radi kompletne dijagnostike.

Naročitu pažnju treba obratiti ako se uz svrab jave i drugi prateći simptomi jetrenih oboljenja:

Žutilo kože i bjeloočnica (žutica)

Tamna boja mokraće

Oticanje trbuha ili nogu

Hroničan umor i mučnina

Sklonost ka lakom izbijanju modrica

Rane faze bolesti jetre često protiču bez ikakvih simptoma, zbog čega je pravovremena medicinska procjena od ključnog značaja, prenosi Informer.