Smrtonosni meni: Ovo konzumirate svaki dan, a izaziva rak

Budimo iskreni: veliki je izazov uvijek se hraniti zdravo. Nekada smo, zbog obaveza i brzog načina života, primorani da konzumiramo poluprerađene proizvode ili brzu hranu.

Međutim, da li znate razliku između namirnica sa malo dodatnih masti i šećera i onih koje sadrže opasne, kancerogene supstance koje mogu nanijeti dugoročnu štetu vašem zdravlju?

Postoji sedam izrazito opasnih namirnica koje biste trebali izbjegavati u širokom luku.

Mesne prerađevine

Meso konzervirano dimljenjem, sušenjem, soljenjem ili ono koje sadrži hemijske konzervanse direktno se povezuje sa povećanim rizikom od raka debelog crijeva. Većina ovih proizvoda pravi se sa kancerogenim sastojkom poznatim kao natrijum-nitrit, koji se koristi da bi pakovano meso dobilo jarko crvenu boju i izgledalo svježe. Studija koju je proveo Havajski univerzitet pokazuje da prerađeno meso povećava rizik od raka pankreasa za čak 67 odsto.

Viršle se, na primjer, prave od dijelova životinjskih organa, nervnog tkiva, hrskavice i kostiju. Životinje od kojih se ovi proizvodi prave najčešće su hranjene žitom pomiješanim sa hormonima, antibioticima i pesticidima. Nakon detaljnog pregleda više od 7.000 kliničkih studija o vezi između ishrane i karcinoma, Svjetski fond za istraživanje raka objavio je da bi potrošači trebali zauvijek da prestanu sa kupovinom i konzumacijom mesnih prerađevina. To uključuje slaninu, kobasice, viršle, zapakovanu šunku, parizere, salame i sve vrste crvenog mesa u zamrznutim obrocima.

Gazirana pića

Ova pića sadrže ogromne količine kalorija, šećera i umjetnih sastojaka, dok nemaju apsolutno nikakvu hranjivu vrijednost. Samo jedna limenka gaziranog pića sadrži oko deset kesica šećera. Prema istraživanjima, popularna gazirana pića bilo regularna ili dijetalna imaju isti rušilački uticaj na zubnu caklinu kao i akumulatorska kiselina. Istraživanje Univerziteta u Minesoti pokazuje da osobe koje popiju samo dva gazirana pića sedmično skoro udvostručuju rizik od dobijanja raka pankreasa.

Gazirana pića tamne boje sadrže i hemikaliju 4-metilimidazol (4-MEI), nusprodukt hemijske prerade koji služi za dobijanje umjetne boje, a koji naučna istraživanja direktno povezuju sa pojavom raka i gojaznošću.

Čips

Čips je prepun štetnih trans-masti (hidrogenizovanih biljnih masti), ugljenih hidrata, natrijuma, pojačivača ukusa, boja i konzervansa svega onoga što uzrokuje začepljenje arterija. Visoka temperatura na kojoj se čips proizvodi stvara izuzetno kancerogenu supstancu pod nazivom akrilamid (koja se nalazi i u dimu cigareta). Američki stručnjaci procjenjuju da akrilamid izaziva nekoliko stotina hiljada slučajeva raka godišnje. Čak i čips sa smanjenim sadržajem masti sadrži ovu opasnu supstancu.

Kokice za mikrotalasnu

Hemikalije koje se nalaze u unutrašnjem omotaču vrećice za kokice, uključujući perfluorooktansku kiselinu (PFOA), povezuju se sa neplodnošću kod ljudi. Tokom istraživanja na američkom univerzitetu UCLA ustanovljeno je da ove hemikalije uzrokuju pojavu raka jetre, testisa i pankreasa. Prilikom pripreme u mikrotalasnoj pećnici, hemikalije isparavaju i direktno ulaze u unutrašnjost kokica.

Uzgojeni losos

Osim što sadrži znatno manje vitamina D u poređenju sa divljim lososom, riba iz uzgoja puna je kontaminirajućih materija poput polihlorovanog bifenila (PCB), kancerogenih materija i pesticida, među kojima je najčešći toksični DDT. Ovakav losos smije se konzumirati najviše jednom u pet mjeseci kako bi se izbjegao rizik od raka, a dodatno zabrinjava i činjenica da se ribe u uzgoju tretiraju visokim dozama antibiotika.

Obične jabuke (i ostalo „prljavo“ voće)

Prema istraživanjima američke Radne grupe za životnu sredinu, jabuke su namirnica koja u prosjeku sadrži najviše pesticida čak u 98 odsto od preko 700 testiranih uzoraka! Među visoko kontaminiranim namirnicama su i grožđe, jagode, krompir i narandže. Pored toga što su otrovni za organizam, pesticidi znatno povećavaju rizik od raka, dok izloženost trudnica ovim hemikalijama može dovesti do smanjenja koeficijenta inteligencije (IQ) i pojave hiperkinetičkog poremećaja kod djece. Zato voće i povrće uvijek dobro perite i detaljno ispirajte.

Konzervirani paradajz

Unutrašnjost većine konzerviranih namirnica sadrži bisfenol-A (BPA), hemikaliju koja se u organizmu ponaša kao estrogen i remeti hormonsku ravnotežu. Bisfenol-A se povezuje sa srčanim oboljenjima, oštećenjima crijeva, neplodnošću i drugim reproduktivnim problemima. Dok sve konzerve nisu podjednako opasne, konzervirani paradajz je posebno kritičan jer zbog njegove visoke kiselosti bisfenol-A intenzivno prelazi u hranu. Jedna litra konzerviranog paradajza može sadržati nivo BPA koji je i više nego dovoljan da izazove zdravstvene poremećaje, posebno kod djece, prenosi Akos.ba.