Preminula fudbalska legenda: Bio je kapiten ekipe koja je osvojila Ligu šampiona

Njemački fudbal i Hamburger SV zavijeni su u crno. Čuveni štoper i kapiten zlatne generacije HSV-a, Peter "Ajhe" Nogli, preminuo je u četvrtak u 80. godini života nakon duge i teške bolesti.

Nogli, koji je zbog svoje čvrstine i pouzdanosti u odbrani dobio nadimak "Hrast" (Eiche), ostavio je neizbrisiv trag u njemačkom fudbalu. Za tim sa sa "Folksparkštadiona" odigrao je čak 414 zvaničnih utakmica (od čega 320 u Bundesligi) u periodu od 1969. do 1980. godine i bio predvodnik jedne od najuspešnijih era u istoriji kluba.

Kao kapiten predvodio je HSV do titule šampiona Zapadne Njemačke 1979. godine, a u vitrine kluba doneo je i trofej Kupa pobednika kupova 1977. godine, kao i DFB Kup 1976. godine. Sa Hamburgerom je odigrao i finale Kupa evropskih šampiona 1980. godine.

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Nakon bogate karijere u Njemačkoj, nastupao je u Severnoameričkoj fudbalskoj ligi (NASL) za Edmonton i Tampa Bej, a kasnije je nosio dres Herte i Sankt Paulija.

Za reprezentaciju Zapadne Njemačke zabilježio je četiri nastupa, a bio je i dio nacionalnog tima koji je na Evropskom prvenstvu 1976. godine u Jugoslaviji osvojio srebrenu medalju.

Od čuvenog defanzivca emotivnim porukama oprostili su se Hamburger SV i brojne legende njemačkog fudbala, ističući da je otišao jedan od najvećih kapitena i omiljenih igrača u istoriji kluba, prenosi Telegraf.rs.