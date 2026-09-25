Uspomena ne blijedi, veterani igrali za Bojana i Krstana

Kao i svake godine, tradicionalnom utakmicom veterana Borca i Džaje, bivši igrači dva kluba okupili su se kako bi sačuvali sjećanje na svoje prijatelje Bojana Miloševića i Krstana Perduva.

"Čuvamo ih od zaborava, jer naše sjećanje na njih ne blijedi", poručili su zdušno.

Golovi su bili u drugom planu, ali jedinstvo koje ove generacije imaju je nešto čime se ponose i što je za pohvalu.

„Hvala svima koji su došli da se sjetimo Bojana. Svake godine nas je više i čuvamo uspomenu. To ne blijedi, što smo stariji sve više pazimo na to“, rekao je bivši fudbaler Damir Memišević.

Generacija 1983. čiji je član bio nekadašnji golman Bojan Milošević, aktivna je i na veteranskim turnirima pod imenom koje slavi ime njihovog prijatelja.

Iz Džaje pamte svog Krstana.

„To su bili dobri momci, dobri fudbaleri. Ista su generacija. Svaka čast svim momcima koji čuvaju uspomenu na Bojana i Krstana“, rekao je Damir Glišić iz FK Džaja.