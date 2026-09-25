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Novi preokret: Evo kakvo nas vrijeme očekuje sutra

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25.09.2026 10:56

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Приказан је сунчан љетни дан у градском амбијенту, гдје асфалтирана стаза води кроз зелену површину према модерним пословним зградама у позадини, док се изнад њих протеже плаво небо прекривено великим, бијелим облацима.
Foto: ATV/Branko Jović

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske, sutra se očekuje pretežno sunčano i postepeno toplije vrijeme, dok će na istoku ujutro biti oblačnije, uz moguću vrlo slabu kišu.

Jutro će biti vedro i svježe, a uz rijeke i po kotlinama moguća je prolazna magla. Tokom dana preovladavaće sunčano vrijeme, uz prolaznu umjerenu oblačnost na jugu i istoku.

U Hercegovini će biti vjetrovito, uz umjerenu do jaku buru, dok će na ostalom području duvati slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar.

Minimalna temperatura vazduha biće od 3 stepena u višim predjelima do 13 stepeni na jugu, dok će maksimalna biti od 17 do 24 stepena, a u višim predjelima do 14 stepeni.

Kako navode iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda, na visini slabi uticaj plitkog ciklona s juga Balkana, dok postepeno jača greben s jugozapada uz priliv toplijeg vazduha.

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RHMZ

saopštenje

sunčano i toplo

vjetar

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