Eksplozija u centru Atine: Oštećena zgrada, automobili i prodavnice

Autor:ATV redakcija
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Jutros, malo prije osam časova, u najstarijoj atinskoj četvrti Plaka dogodila se eksplozija, koja je teško oštetila jednu stambenu zgradu, i u kojoj je jedan prolaznik lakše povrijeđen, saopštila je lokalna vatrogasna služba.
Eksplozija se dogodila u staroj dvospratnoj zgradi u Ulici Lisikrat, koja se nalazi preko puta Stubova Olimpijskog Zevsa, prenosi Prototema.
Vatrogasna brigada koja je intervenisala na licu mjesta iz susjedne zgrade evakuisala je dvije žene, koje su prebačene u bolnicu. Eksplozija je bila izuzetno snažna i čula se u velikom dijelu centralne Atine a fragmenti zgrade su oštetili parkirane automobile, dok je udarni talas takođe oštetio prodavnice u tom području.
Vatrogasna služba je navela da je eksplozija izazvala i manji požar. Prema prvim informacijama, eksploziju je izazvalo curenje prirodnog gasa.
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