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Eksplozija u centru Atine: Oštećena zgrada, automobili i prodavnice

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25.09.2026 11:12

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Ватрогасци интервенишу на мјесту догађаја након снажне експлозије која је изазвала урушавање зграде и повриједила најмање двије особе у атинском кварту Плака, у петак, 25. септембра 2026. године.
Foto: Tanjug/AP Photo/Petros Giannakouris

Jutros, malo prije osam časova, u najstarijoj atinskoj četvrti Plaka dogodila se eksplozija, koja je teško oštetila jednu stambenu zgradu, i u kojoj je jedan prolaznik lakše povrijeđen, saopštila je lokalna vatrogasna služba.

Eksplozija se dogodila u staroj dvospratnoj zgradi u Ulici Lisikrat, koja se nalazi preko puta Stubova Olimpijskog Zevsa, prenosi Prototema.

Vatrogasna brigada koja je intervenisala na licu mjesta iz susjedne zgrade evakuisala je dvije žene, koje su prebačene u bolnicu. Eksplozija je bila izuzetno snažna i čula se u velikom dijelu centralne Atine a fragmenti zgrade su oštetili parkirane automobile, dok je udarni talas takođe oštetio prodavnice u tom području.

Vatrogasna služba je navela da je eksplozija izazvala i manji požar. Prema prvim informacijama, eksploziju je izazvalo curenje prirodnog gasa.

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Tagovi :

Eksplozija

Atina

Grčka

Vatrogasci

Policija

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