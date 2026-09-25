Eksplozija u centru Atine: Oštećena zgrada, automobili i prodavnice

Jutros, malo prije osam časova, u najstarijoj atinskoj četvrti Plaka dogodila se eksplozija, koja je teško oštetila jednu stambenu zgradu, i u kojoj je jedan prolaznik lakše povrijeđen, saopštila je lokalna vatrogasna služba.

Eksplozija se dogodila u staroj dvospratnoj zgradi u Ulici Lisikrat, koja se nalazi preko puta Stubova Olimpijskog Zevsa, prenosi Prototema.

Vatrogasna brigada koja je intervenisala na licu mjesta iz susjedne zgrade evakuisala je dvije žene, koje su prebačene u bolnicu. Eksplozija je bila izuzetno snažna i čula se u velikom dijelu centralne Atine a fragmenti zgrade su oštetili parkirane automobile, dok je udarni talas takođe oštetio prodavnice u tom području.

Vatrogasna služba je navela da je eksplozija izazvala i manji požar. Prema prvim informacijama, eksploziju je izazvalo curenje prirodnog gasa.