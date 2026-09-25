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"Moskva će odgovoriti na sankcije Fedorovoj"

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25.09.2026 10:53

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Портпарол руског Министарства спољних послова Марија Захарова.
Foto: Tanjug/AP

Moskva će odgovoriti na sankcije EU uvedene bivšem glavnom i odgovornom uredniku "RT Frans" Kseniji Fedorovoj, najavila je portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.

Ona je ocijenila da odluka EU da uvede sankcije Fedorovoj predstavlja "političku cenzuru".

"S naše strane, obavještavamo vas da će biti prikladno odgovoreno na rusofobne napade relevantnih zemalja i njihovih agresivnih blokova", navela je Zaharova u saopštenju, prenosi Srna.

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Tagovi :

Marija Zaharova

Rusija

Moskva

sankcije

Evropska unija

Ksenija Fedorova

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