"Moskva će odgovoriti na sankcije Fedorovoj"

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Foto: Tanjug/AP

Moskva će odgovoriti na sankcije EU uvedene bivšem glavnom i odgovornom uredniku "RT Frans" Kseniji Fedorovoj, najavila je portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.

Ona je ocijenila da odluka EU da uvede sankcije Fedorovoj predstavlja "političku cenzuru". "S naše strane, obavještavamo vas da će biti prikladno odgovoreno na rusofobne napade relevantnih zemalja i njihovih agresivnih blokova", navela je Zaharova u saopštenju, prenosi Srna.

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