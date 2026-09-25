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Si: Težimo velikom preporodu kineske nacije

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25.09.2026 08:09

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Кинески предсједник Си Ђинпинг говори током државне вечере са предсједником Доналдом Трампом у Источној соби Бијеле куће, у четвртак, 24. септембра 2026. године, у Вашингтону.
Foto: AP Photo/Alex Brandon

Kineski predsjednik Si Đinping izjavio je da se odnosi Pekinga i Vašingtona nalaze na novoj prekretnici i novoj istorijskoj fazi.

Si je tokom svečane večere u Bijeloj kući podsjetio da se američki predsjednik Donald Tramp obavezao da će ponovo učiniti Ameriku velikom i pomoći američkom narodu da postigne značajan uspjeh.

Си Ђипинг и Доналд Трамп

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"Kina, takođe, teži velikom preporodu kineske nacije, a njena modernizacija kontinuirano otvara nove horizonte. Oba cilja su ambiciozna i međusobno se dopunjuju", rekao je Si.

Трамп и Си

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Prema njegovim riječima, Kina i Sjedinjene Države trebalo bi da traže novi pristup izgradnji odnosa.

"Kina i SAD treba da djeluju kao odgovorne velike sile, ispunjavajući očekivanja naših naroda, idući u korak sa vremenom i tražeći nove pristupe odnosima između naših velikih nacija", dodao je Si, prenosi Srna.

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Si Đinping

Amerika

Kina

Bijela kuća

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