Si: Težimo velikom preporodu kineske nacije

Kineski predsjednik Si Đinping izjavio je da se odnosi Pekinga i Vašingtona nalaze na novoj prekretnici i novoj istorijskoj fazi.

Si je tokom svečane večere u Bijeloj kući podsjetio da se američki predsjednik Donald Tramp obavezao da će ponovo učiniti Ameriku velikom i pomoći američkom narodu da postigne značajan uspjeh.

Svijet Si se nasmijao Trampovoj šali: Ovo je vidio na mjestu Bajdenovog portreta

"Kina, takođe, teži velikom preporodu kineske nacije, a njena modernizacija kontinuirano otvara nove horizonte. Oba cilja su ambiciozna i međusobno se dopunjuju", rekao je Si.

Svijet Si: Postignut novi trgovinski dogovor SAD i Kine, dobra vijest za svjetsku ekonomiju

Prema njegovim riječima, Kina i Sjedinjene Države trebalo bi da traže novi pristup izgradnji odnosa.

"Kina i SAD treba da djeluju kao odgovorne velike sile, ispunjavajući očekivanja naših naroda, idući u korak sa vremenom i tražeći nove pristupe odnosima između naših velikih nacija", dodao je Si, prenosi Srna.