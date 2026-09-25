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Izraelski ambasador iranskom diplomati donio "Starlink": "Korisno da narod dobije slobodu"

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25.09.2026 07:34

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Израелски амбасадор иранском дипломати донио "Старлинк": "Корисно да народ добије слободу"
Foto: Facebook / Al Arabiya English

Izraelski ambasador pri UN-u Dani Danon privukao je pažnju svijeta nakon što je u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija prišao iranskom diplomati i pokazao mu Starlink uređaj.

Danon je prišao stolu za kojim je sjedio iranski diplomata, a potom mu pokazivao uređaj Starlink.

"Mislio sam da vam je prikladno dati Starlink. Može biti korisno da omogućite iranskom narodu da dobije svoju slobodu nakon onoga što ste im učinili. Dakle, želite li to uzeti i vratiti nazad u Teheran? Može biti vrlo korisno za vas u Iranu. Volimo iranski narod i molimo se za promjenu režima tamo. Doći će taj dan", rekao je Danon.

Iranski diplomata na njegov potez nije reagovao, već ga je u potpunosti ignorisao i okrenuo glavu.

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Tagovi :

Iran

Izrael

Starlink

Ujedinjene nacije

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