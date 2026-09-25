Si se nasmijao Trampovoj šali: Ovo je vidio na mjestu Bajdenovog portreta

Kineskog predsjednika Sija Đinpinga, poznatog po ozbiljnom i suzdržanom držanju u javnosti, nasmijala je šala američkog predsjednika Donalda Trampa.

Tokom obilaska Bijele kuće, Tramp mu je pokazao uokvireni „autopen“ – uređaj za automatsko potpisivanje – koji stoji na mjestu gdje bi trebalo da bude portret bivšeg predsjednika Džoa Bajdena.

Snimak tog trenutka izazvao je veliku pažnju jer prikazuje Sija u neuobičajeno opuštenom izdanju tokom njegove prve državne posjete Sjedinjenim Državama u više od decenije.

Video koji je Bijela kuća objavila na društvenim mrežama prikazuje Trampa kako vodi Sija kroz kolonadu Bijele kuće. Zaustavili su se kod dijela koji Tramp naziva „Predsjednička staza slavnih“, gdje su izloženi portreti i ploče u čast američkih predsjednika.

.@POTUS shows President Xi the Biden Autopen photo 🤣 pic.twitter.com/L0PbjQe2Aj — Margo Martin (@MargoMartin47) September 24, 2026

„Ovo je autopen... to je Bajden“, rekao je Tramp i pokazao na sliku. Si se na to glasno nasmijao, a pridružili su mu se i ostali članovi izaslanstva.

Iako se na snimku ne razumiju sve Trampove riječi, jasno je da se sarkastično osvrnuo na Bajdenovo korištenje autopena. Tramp je i ranije često kritikovao svog prethodnika zbog te prakse.

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Ova opuštena scena u oštrom je kontrastu sa Sijevim uobičajeno ozbiljnim nastupom tokom posjete. Posjeta se inače odvija u kontekstu zategnutih odnosa zbog tehnologije i trgovine rijetkim metalima.

Na ceremoniji dočeka u srijedu, Si gotovo da nije reagovao kada je vojni avion uz glasnu buku preletio iznad njih tokom izvođenja američke himne. Tramp, koji je stajao pored njega, trgnuo se na zvuk i kratko napravio grimasu.

(Indeks)