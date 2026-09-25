Logo

Si se nasmijao Trampovoj šali: Ovo je vidio na mjestu Bajdenovog portreta

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
25.09.2026 07:09

Komentari:

0
Предсједник Доналд Трамп и кинески предсједник Си Ђинпинг састали су се у Овалној соби Бијеле куће у Вашингтону, у четвртак, 24. септембра 2026. године.
Foto: Tanjug/AP Photo/Jacquelyn Martin

Kineskog predsjednika Sija Đinpinga, poznatog po ozbiljnom i suzdržanom držanju u javnosti, nasmijala je šala američkog predsjednika Donalda Trampa.

Tokom obilaska Bijele kuće, Tramp mu je pokazao uokvireni „autopen“ – uređaj za automatsko potpisivanje – koji stoji na mjestu gdje bi trebalo da bude portret bivšeg predsjednika Džoa Bajdena.

Snimak tog trenutka izazvao je veliku pažnju jer prikazuje Sija u neuobičajeno opuštenom izdanju tokom njegove prve državne posjete Sjedinjenim Državama u više od decenije.

Video koji je Bijela kuća objavila na društvenim mrežama prikazuje Trampa kako vodi Sija kroz kolonadu Bijele kuće. Zaustavili su se kod dijela koji Tramp naziva „Predsjednička staza slavnih“, gdje su izloženi portreti i ploče u čast američkih predsjednika.

„Ovo je autopen... to je Bajden“, rekao je Tramp i pokazao na sliku. Si se na to glasno nasmijao, a pridružili su mu se i ostali članovi izaslanstva.

Iako se na snimku ne razumiju sve Trampove riječi, jasno je da se sarkastično osvrnuo na Bajdenovo korištenje autopena. Tramp je i ranije često kritikovao svog prethodnika zbog te prakse.

Трамп и Си

Svijet

Si: Postignut novi trgovinski dogovor SAD i Kine, dobra vijest za svjetsku ekonomiju

Ova opuštena scena u oštrom je kontrastu sa Sijevim uobičajeno ozbiljnim nastupom tokom posjete. Posjeta se inače odvija u kontekstu zategnutih odnosa zbog tehnologije i trgovine rijetkim metalima.

Na ceremoniji dočeka u srijedu, Si gotovo da nije reagovao kada je vojni avion uz glasnu buku preletio iznad njih tokom izvođenja američke himne. Tramp, koji je stajao pored njega, trgnuo se na zvuk i kratko napravio grimasu.

(Indeks)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Si Đinping

Donald Tramp

Kina

Amerika

video snimak

Komentari (0)

Više iz rubrike

Авион је направа за летење чврсте конструкције

Svijet

Emirati postupili po američkim sankcijama, obustavljeni svi letovi iranskih aviokompanija

3 h

0
Присталице јеменских Хута узвикују пароле током протеста подршке тој групи и против оптужби Саудијске Арабије да су Хути гађали Меку, најсветије мјесто ислама, у Сани, Јемен, у петак, 18. септембра 2026. године.

Svijet

Huti ispalili šest balističkih projektila na Saudijsku Arabiju, skočila cijena nafte

3 h

0
Танкери усидерни у Ормуском мореузу код обале Куешм, Иран, у суботу 18. априла 2026. године

Svijet

SAD i Iran razmatraju postepeni izlazak iz sukoba

3 h

0
Предсједник Доналд Трамп и кинески предсједник Си Ђинпинг шетају заједно у бази Ендрјуз у Мериленду, у сриједу, 23. септембра 2026. године.

Svijet

Si: Postignut novi trgovinski dogovor SAD i Kine, dobra vijest za svjetsku ekonomiju

3 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

10

08

Stravična tragedija: Maloljetnik udario vršnjaka, on pao i preminuo na licu mjesta

10

07

Uspomena ne blijedi, veterani igrali za Bojana i Krstana

09

56

Policija u Banjaluci zatekla Nijemca sa „džointom“, odbio testiranje na drogu

09

51

Počela izgradnja kružne raskrsnice kod auto-puta u Prnjavoru

09

48

Uhapšen Banjalučanin osumnjičen za krađu dobrovoljnih priloga iz vjerskog objekta

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima