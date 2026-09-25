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SAD i Iran razmatraju postepeni izlazak iz sukoba

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25.09.2026 06:46

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Танкери усидерни у Ормуском мореузу код обале Куешм, Иран, у суботу 18. априла 2026. године
Foto: Tanjug/AP Photo/Asghar Besharati

Američki i iranski pregovarači u Njujorku razmatraju postepeni izlazak iz sukoba, koji bi mogao da obuhvati ponovno otvaranje Ormuskog moreuza i ukidanje američke ekonomske blokade Irana, piše Rojters.

Na sjednici Generalne skupštine UN bilo je burno tokom govora izraelskog premijera Benjamina Netanjahua, kada su desetine diplomata napustile salu, dok je on branio postupke Izraela i kritikovao njegove protivnike.

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio je pred Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija da se „zakleo“ da će spriječiti da Iran razvije atomske bombe i nuklearno naoružanje koje može biti upotrijebljeno protiv Izraela.

Netanjahu je, takođe, poručio da je „laž vijeka“ da je Izrael počinio genocid u Gazi, već da ga je, kako smatra, spriječio. Kritikovao je i gradonačelnika Njujorka Zohrana Mamdanija, koji se oštro protivi izraelskoj politici, istakavši da se Jevreji više ne osjećaju bezbjedno u tom gradu.

S druge strane, privremeni ministar odbrane Irana, brigadni general Sejed Madžid Ibn Reza, rekao je da je Teheran sa govornice UN poslao jasnu poruku da se odbrambena doktrina Irana promijenila, istakavši da „niko ne može da se obraća iranskom narodu jezikom sile i prijetnji“.

Predsjednik Palestinske samouprave Mahmud Abas je, istovremeno, osudio u UN-u odluku Sjedinjenih Američkih Država da uskrate vize palestinskim zvaničnicima, što se dešava drugu godinu zaredom uoči godišnje debate na visokom nivou u Njujorku.

Abas je poručio i da je „izraelsko nasilje nad Gazom izazvalo humanitarnu katastrofu bez presedana“, naglasio je da rješenje o dvije države „garantuje mir svima“ i pozvao na ubrzanje sprovođenja druge faze mirovnog sporazuma između Izraela i Hamasa.

Za to vrijeme, britanska agencija Rojters javila je da američki i iranski pregovarači u Njujorku razmatraju postepeni izlazak iz sukoba, koji bi mogao da obuhvati ponovno otvaranje Ormuskog moreuza i ukidanje američke ekonomske blokade Irana.

(RTS)

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Tagovi :

Generalna skupština UN

Ormuski moreuz

Benjamin Netanjahu

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