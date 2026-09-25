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Jeziv zločin u Rumuniji: Djevojku pretukao do smrti, pa njeno tijelo u koferu bacio u rijeku

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25.09.2026 07:24

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Језив злочин у Румунији: Дјевојку претукао до смрти, па њено тијело бацио у ријеку
Foto: TikTik/printscreen

Policija širom Evrope traga za 30-godišnjim Georgeom Vladutom Balatenauom, osumnjičenim za ubistvo svoje 28-godišnje partnerke Valentine Joane Tanasie. Njeno tijelo pronađeno je u utorak u koferu koji je plutao rijekom Olt u rumunskom okrugu Valcea.

Za Balatenauom je raspisana potraga nakon što mu je sud u Vâlcei odredio pritvor u odsustvu. Rumunski mediji, pozivajući se na istražitelje, navode da je prije pronalaska tijela napustio zemlju i prešao u Mađarsku. Njegova fotografija i podaci poslani su policijskim i graničnim službama širom Evrope.

Tijelo u koferu pronašli ribari

Slučaj je otkriven 22. septembra kada su ljudi koji su pecali kod brane Ionesti primijetili kofer kako pluta rijekom Olt. Izvukli su ga na obalu i pozvali policiju nakon što su u njemu pronašli tijelo žene.

Identifikovana je kao 28-godišnja Valentina Joana Tanasie iz okruga Dolj, koja je živjela s Balateanuom u Tomsaniju, u okrugu Valcea.

Obdukcija je pokazala da je umrla nasilnom smrću 21. septembra. Imala je dvije teške povrede glave, pet slomljenih rebara i druge povrede nogu.

Tužilaštvo navodi da je smrt nastupila usljed traumatskog i hemoragijskog šoka, a povrede su, prema nalazu, nastale udarcima tvrdim predmetima, mogućim oštrim predmetom te snažnim pritiskom na područje grudnog koša i stomaka.

Na madracu pronađeni tragovi nalik krvi

Istražitelji su pretražili kuću u kojoj je par boravio. Na madracu u njihovoj sobi pronađeno je više mrlja crvenkasto-smeđe tvari za koju se sumnja da je krv. Uzorci su poslani na analizu kako bi se utvrdilo čija je krv.

Policija pregleda i automobil kojim je, prema dosadašnjoj rekonstrukciji, tijelo prevezeno do rijeke.

Prema rekonstrukciji koju je objavio ProTV, Baltateanu se nakon toga odvezao prema Sibiu. Tamo je navodno prijatelju rekao da mu se pokvario automobil i zamolio ga da ga odveze preko granice.

Muškarac koji ga je vozio kasnije se javio policiji nakon što je saznao da je njegov poznanik osumnjičen za ubistvo. Istražitelji vjeruju da je Baltateanu na taj način dobio približno 24 časa prednosti prije nego što je tijelo pronađeno.

Porodica tvrdi da ju je i ranije tukao

Valentinini roditelji ispričali su rumunskim medijima da je veza bila obilježena ljubomorom i nasiljem. Majka tvrdi da joj je kćerka nekoliko dana prije smrti rekla da ju je partner jednom tukao satima te da ga se bojala.

Policija je takođe potvrdila da je protiv Baltateanua prije četiri godine, zbog druge partnerke, bio izdat nalog za zaštitu. Istovremeno, policija navodi da prije ovog slučaja nije imala evidentirane prijave sukoba između njega i Valentine.

Istragu vode tužioci iz Valce i tamošnja policija. Baltateanu je osumnjičen za ubistvo i za njim se i dalje traga, piše Avaz

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