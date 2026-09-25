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Italijanska vlada usvojila uredbu: Burke i nikabi zabranjeni u školama

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25.09.2026 07:12

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Премијерка Италије
Foto: Tanjug/Roberto Monaldo/LaPresse via AP

Italijanska premijerka Đorđa Meloni saopštila je da je italijanska vlada usvojila uredbu o školstvu kojom se, između ostalog, uvodi ograničenje od 30 odsto učenika koji nedovoljno poznaju italijanski jezik u odjeljenjima u italijanskim školama.

Meloni je na platformi Iks navela da uredba predviđa i dodatne mjere za učenje italijanskog jezika, kao i zabranu nošenja burke i nikaba u školama.

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Ona je ocijenila da su to "razumne mjere" koje ne dijele učenike, već doprinose njihovoj integraciji, sprečavaju stvaranje "geto-odjeljenja" i svim učenicima pružaju jednake mogućnosti.

- To je pravac kojim želimo da nastavimo: škola koja integriše bez odustajanja od pravila, pruža podršku onima kojima je najpotrebnija i svima omogućava da krenu sa iste početne pozicije - navela je Meloni.

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Đorđa Meloni

Burka

Italija

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