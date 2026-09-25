Huti ispalili šest balističkih projektila na Saudijsku Arabiju, skočila cijena nafte

Saudijska Arabija objavila je da je presrela šest balističkih projektila koje su ispalili jemenski Huti, pobunjenička grupa koju podržava Iran. Zbog napada su cijene nafte porasle na najviši nivo u sedmicu dana, podstaknute zabrinutošću zbog globalnog snabdijevanja, piše „Gardijan“.

Koalicija u Jemenu, koju predvodi Saudijska Arabija, navela je da su projektili bili usmjereni na Taif na zapadu zemlje i područje Janbua na Crvenom moru. Huti, s druge strane, tvrde da su ciljali „osjetljivu metu“ u glavnom gradu Rijadu, kao i postrojenja kompanije „Saudi Aramko“ u Janbuu.

Cijene nafte porasle su za oko tri odsto. Trgovanje je, ipak, bilo nestabilno, pa su se cijene povukle sa najviših dnevnih nivoa nakon vijesti o razgovorima SAD i Irana o ponovnom otvaranju Ormuškog moreuza.

Učestali napadi ugrožavaju saudijski izvoz nafte preko Crvenog mora, i to u vrijeme otežanog prometa kroz Ormuški moreuz. Uz to, naftovod istok–zapad tek je nedavno ponovo pušten u rad nakon napada dronovima ranije ovog mjeseca. Huti su u julu proglasili pomorsku blokadu Saudijske Arabije, što je otvorilo novi front u napetostima između SAD i Irana.

Zasad nema informacija o mogućoj šteti ili žrtvama u Taifu i Janbuu. Janbu je ključna alternativna izvozna ruta za saudijsku naftu.

Pritisak na ključni plovni put

Huti su prije otprilike dvije sedmice u brzoj ofanzivi zauzeli cijelu zapadnu obalu Jemena i tako izbili na obale strateškog prolaza Bab el Mandeb na Crvenom moru. Međunarodno priznata jemenska vlada u četvrtak je zatražila pomoć svjetskih lidera u borbi protiv pobunjenika. Upozorili su da položaj Huta uz jedan od najprometnijih plovnih puteva na svijetu ugrožava globalnu privredu.

Huti tvrde da se njihova blokada odnosi isključivo na saudijske brodove i da komercijalni saobraćaj Crvenim morem nije ugrožen, ali su istovremeno upozorili druge države da se ne miješaju. Potpredsjednik vijeća međunarodno priznate vlade pozvao je, međutim, lidere na Generalnoj skupštini UN da ne vjeruju obećanjima Huta. Apelovao je da sagledaju širu sliku krize oko moreuza.

„Hutističke milicije koriste bezbjednost plovidbe kao sredstvo ucjene, što ne ugrožava samo Jemen. Oni drže cjelokupnu svjetsku privredu kao taoca“, rekao je potpredsjednik Abdullah Abdulkader al Alimi-Bawzer.

Dodao je da je zaštita moreuza „odgovornost svake ekonomije koja zavisi od bezbjednih lanaca snabdijevanja, energetske bezbjednosti i slobode plovidbe“. Pozvao je međunarodnu zajednicu da spriječi dotok oružja i tehnologije pobunjenicima.

Borbe za ključnu snabdjevačku rutu

Tokom noći su vladine snage, koje podržava Saudijska Arabija, odbile napade Huta na ključnu snabdjevačku rutu prema Taizu, trećem najvećem gradu u Jemenu. Ruta vodi iz južne luke Aden, gdje je sjedište međunarodno priznate vlade.

Huti pojačavaju pritisak na strmi planinski prevoj Hejat al Abd. Taj put je ključan za vladine snage jer je jedina ruta za snabdijevanje i kretanje stanovnika prema Taizu i dalje u inostranstvo. Ako zauzmu dijelove puta, Huti bi mogli okružiti grad i dodatno oslabiti vladu, koja pokušava da vrati kontrolu nakon gubitka zapadne obale.

Regionalni odbrambeni sastanak

Ministarstvo spoljnih poslova u Rijadu objavilo je u petak da će Saudijska Arabija, Turska i Pakistan održati hitan sastanak načelnika generalštabova. Tema će biti zajednička odbrana od napada Huta u okviru odbrambenog sporazuma. Prema tom paktu, oružani napad na jednu od tri zemlje potpisnice smatra se napadom na sve.

Prema dostupnim informacijama, pakistanski zvaničnici izrazili su zabrinutost zbog mogućnosti da njihova zemlja bude uvučena u dugotrajni sukob na Bliskom istoku.

(Indeks)