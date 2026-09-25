Si: Postignut novi trgovinski dogovor SAD i Kine, dobra vijest za svjetsku ekonomiju

Kineski predsjednik Si Đinping rekao je da su ekonomski i trgovinski timovi Kine i SAD održali novu rundu konsultacija tokom njegove posjete Bijeloj kući i da su postigli novi dogovor, koji je ocijenio kao dobru vijest za globalnu ekonomiju.

Kineski lider je naveo da je tokom sastanka sa američkim predsjednikom Donaldom Trampom u Vašingtonu razmijenio mišljenja o situaciji na Bliskom istoku, krizi u Ukrajini i Korejskom poluostrvu, prenosi agencija Sinhua.

Kada je riječ o vještačkoj inteligenciji, Si je rekao da, uprkos tome što se SAD i Kina nadmeću u toj oblasti, imaju mnogo više razloga za saradnju.

Si je ranije danas izjavio da su Kina i SAD velike zemlje sa velikim narodima, kao i da njegova posjeta SAD predstavlja korak ka nastavku prijateljstva i proširenju saradnje dvije zemlje.

„Kina i SAD su različite. Ali kroz iskren, temeljan i kontinuiran dijalog, naše dvije zemlje mogu bolje da razumiju jedna drugu i izgrade uzajamno povjerenje“, kazao je kineski lider.

Dodao je da on i Tramp gaje „poštovanje“ jedan prema drugom i da su u stalnom kontaktu.

„Trebalo bi da sarađujemo iskreno“, kazao je Si Đinping, koji je ocijenio i da su interesi dvije zemlje „duboko isprepleteni“, prenosi RTS