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Smatra se opasnim po društvo: Italijani deportuju državljanina BiH

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24.09.2026 22:45

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Полицајац хапси мушкарца. Док осумњичени стоји поред аутомобила, полицајац му ставља лисице на руке.
Foto: Pexels/Kindel Media

Državna policija Italije pokrenula je postupak deportacije državljanina Bosne i Hercegovine na osnovu rješenja koje je doneo kvestor (policijski načelnik) provincije Frozinone.

On je trenutno smješten u Centru za zadržavanje stranaca radi u Potenci, gd‌je će ostati onoliko dugo koliko je neophodno da se uklone prepreke za njegovo sprovođenje do granice.

Odluka o deportaciji je donesena jer položaj ovog državljanina BiH, koji je pušten iz zatvora nakon izdržane kazne, ne spada u kategorije predviđene važećim propisima za izdavanje boravišne dozvole. Dakle, u Italiji ne može ostati.

Naime, zbog dosadašnjeg ponašanja smatra se društveno opasnim, budući da protiv njega postoje krivični dosijei za d‌jela kao što su nasilje nad službenim licem, nasilje nad privatnim licem, razbojništvo, teško razbojništvo, krađa i seksualno nasilje, prenose Nezavisne.

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Tagovi :

Državljanin BiH

Deportacija

Italija

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