Biznismen Stojan pao na granici zbog milionske pljačke

Kako javljaju tamošnji mediji, priveden je Stojan Čifligaroski (44), biznismen poznat po milionskim tenderima sa REK „Bitola“, koji se nakon gotovo tri godine bjekstva i nedostupnosti organima gonjenja vratio u zemlju.

Za Stojanom Čifligaroskim bila je raspisana potjernica na nacionalnom nivou, koju je izdalo Osnovno javno tužilaštvo za gonjenje organizovanog kriminala i korupcije u okviru velike istrage u slučaju „Sindžir” (Lanac).

Kako je Ministarstvo unutrašnjih poslova potvrdilo za medije, Stojan, koji je rodom iz Ohrida, a živi u Bitolju, lišen je slobode odmah prilikom ulaska u Sjevernu Makedoniju. Za sada nema zvaničnog objašnjenja zašto je odlučio da se vrati upravo sada. Prethodnih godina u medijima se spekulisalo da je boravio u Sjedinjenim Američkim Državama, ali njegova tačna lokacija nikada nije bila zvanično potvrđena.

Milionski tenderi i munjeviti pad

Stojan Čifligaroski je u javnosti postao poznat kao vlasnik kompanije "SV Invest", koja je za kratko vrijeme prerasla u jednog od najvećih izvođača radova za državni gigant REK „Bitola“.

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Kompanija je u martu 2018. godine dobila ugovor vrijedan oko 345.000 evra za čišćenje transportnih traka za ugalj, i to direktnom nabavkom — u postupku pregovaranja bez prethodno objavljenog tendera. Samo nekoliko mjeseci kasnije uslijedio je još jedan ugovor slične vrijednosti. Do kraja 2020. godine, vrijednost tendera koje je ova firma dobila od REK "Bitola" dostigla je nevjerovatnih 5,7 miliona evra.

Paralelno sa ugovorima rasla je i kompanija. Od samo dva zaposlena 2017. godine, "SV Invest" je stigao do gotovo 280 radnika u 2019. godini, kada je prikazao dobit od oko 2,5 miliona evra. Međutim, brz poslovni uspon ubrzo je zamjenjen finansijskim slomom. Kompanija je 2020. godine zabilježila ogroman gubitak, da bi 2021. godine završila u stečaju, ostavljajući iza sebe dugove od čak 25 miliona evra.

Afera „Lanac“: Utaja poreza i pranje novca

Ime Stojana Čifligaroskog ponovo se našlo u centru velikog skandala u oktobru 2023. godine, tokom policijske akcije „Lanac“. On je označen kao jedan od organizatora kriminalne grupe koja je putem fiktivnih faktura i transakcija između više kompanija izbjegavala plaćanje poreza i prala novac. U ovoj šemi državni budžet oštećen je za oko osam miliona evra.

Stojan tada nije bio dostupan policiji, zbog čega istraga protiv njega nije mogla biti nastavljena. Sada ga policija tereti za zločinačko udruživanje, utaju poreza i pranje novca.

Saradnici već iza rešetaka

Direktori u firmama Stojana Čifligaroskog u julu 2024. godine već su osuđeni na zatvorske kazne nakon što su priznali krivicu u slučaju „Lanac“.

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Direktor bitoljske firme "SV-Invest" Jove Đorgijevski osuđen je na dvije godine zatvora, dok je vlasnik firme "Novomatriks" Aleksandar Naumov dobio godinu i 11 mjeseci. Od osuđenih osoba i njihovih firmi konfiskovana je imovina u vrijednosti od nekoliko stotina hiljada evra. Zanimljivo je da je Đorgijevski na sudu izjavio da je 23 godine radio kao taksista i da je u vrijeme pandemije, boreći se za egzistenciju, prihvatio da bude upravnik firme, ne sluteći u šta se upušta.

Njegovo privođenje konačno omogućava tužilaštvu da ga sasluša i nastavi postupak. Do pravosnažne sudske odluke, za Stojana Čifligaroskog važi pretpostavka nevinosti, prenosi Telegraf.rs.