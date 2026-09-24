Iznenađujući razlog zašto odmah nakon ustajanja ne treba da namestite krevet

Ako ste među onima koji čim otvore oči prvo zategnu čaršav, namjeste jastuke i prebace prekrivač preko kreveta, možda bi trebalo da promijenite redoslijed jutarnjih rituala.

Naime, stručnjaci upozoravaju da bi posteljini nakon spavanja trebalo dati malo vremena da se provjetri.

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Tokom noći tijelo oslobađa toplotu i vlagu, a dio te vlage završava u posteljini i dušeku. Kada krevet odmah nakon ustajanja pokrijemo, vlaga teže isparava, što može stvoriti povoljnije uslove za grinje.

Grinje vole vlažnu sredinu

Grinje iz kućne prašine mikroskopski su organizmi koji se hrane, između ostalog, odumrlim ćelijama kože.

Najčešće se nalaze upravo na mjestima na kojima provodimo mnogo vremena – u dušecima, posteljini, tepisima i tapaciranom namještaju.

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Same grinje uglavnom nisu problem, ali njihovi ostaci i izmet sadrže alergene koji kod osetljivih ljudi mogu izazvati kijanje, zapušen nos, svrab i suzenje očiju, dok kod osoba sa astmom mogu doprinijeti respiratornim tegobama.

Jedan od važnih faktora za njihov opstanak jeste vlaga. Istraživanja pokazuju da niža relativna vlažnost vazduha otežava razmnožavanje grinja.

Zato ideja da krevet ujutru neko vrijeme ostane nepospremljen zapravo ima smisla: posteljina se tako može bolje osušiti i provjetriti, piše "Jutarnji list".

Koliko dugo treba ostaviti krevet?

Ne morate, naravno, da ostavite krevet nepospremljen do podneva. Dovoljno je da nakon ustajanja prebacite jorgan ili ćebe prema dnu kreveta i ostavite čaršave otkrivene dok se spremate za posao, doručkujete ili pijete jutarnju kafu.

Ipak, važno je naglasiti da samo odlaganje namještanja kreveta nije čarobno rješenje za grinje. Mnogo je važnije kontrolisati ukupnu vlažnost vazduha u prostoriji.

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Stručne preporuke uglavnom savjetuju relativnu vlažnost ispod 50 odsto, dok previše suv vazduh takođe može biti neprijatan i izazvati suvoću kože i iritaciju nosa, grla i očiju. Jednostavan higrometar može vam pomoći da provjerite kakva je situacija u spavaćoj sobi.

Ako je vazduh previše vlažan, mogu pomoći redovno provjetravanje, klima-uređaj ili odvlaživač vazduha.

Još važnije od provjetravanja jeste pranje posteljine

Ako želite da smanjite količinu grinja i njihovih alergena, mnogo važniju ulogu ima redovna higijena posteljine.

Preporuka je da se čaršavi, jastučnice, ćebad i ostala posteljina peru jednom nedjeljno, po mogućnosti na temperaturi od oko 54 stepena ili višoj, jer toplija voda pomaže u uništavanju grinja i uklanjanju alergena.

Koriste se i zaštitne navlake za dušeke i jastuke, dok je redovno usisavanje tepiha i tapaciranog namještaja još jedan od načina da se smanji količina alergena u domu.

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Dakle, sljedeći put kada ustanete, ne morate odmah da namjestite krevet. Otvorite prozor, sklonite jorgan i pustite posteljinu da se malo provjetri. Poslije toga možete bez griže savjesti da vratite sve na svoje mjesto.

Jer savršeno namješten krevet pet minuta nakon buđenja ipak nije važniji od dobre higijene spavaće sobe.