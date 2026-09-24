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Cvekla za zimnicu: Banjalučanka koja ima milione pregleda donosi savršen recept

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24.09.2026 19:42

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Цвекла
Foto: Instagram / Slatko slane delicije

Vrijeme za pripremu zimnice je tu, pa su tako mnoge domaćice već zasukale rukave i krenule sa pretvaranjem svojih recepata u okuse koji maze čula ukusa i mirisa.

Jedna od njih je i Banjalučanka koja na svojoj Instagram stranici "Slatko slane delicije" sa pratiocima svakodnevno dijeli jednostavne, ali savršene recepte.

Ovaj put, Banjalučanka koja je ima milione pregleda na pomenutoj stranici, odlučila se da predstavi svoj recept za pripremu cvekle za zimnicu.

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Cvekla je jedna od omiljenih zimskih salata, a uz jednostavan preliv i nekoliko dodataka možete je pripremiti kod kuće i sačuvati za hladnije dane.

Za ovaj recept nije potrebno mnogo sastojaka, a pasterizacija u rerni omogućava da pripremljene tegle ostanu sačuvane duže vrijeme.

Sastojci

Za preliv:

  • 2 litre vode
  • 0,5 litara sirćeta
  • 2 kašike šećera
  • 1 kašika soli
  • pola vinobrana, po želji
  • bijeli luk, po želji
  • biber u zrnu, po želji

Kako pripremiti cveklu?

Vodu, sirće, šećer i so sjedinite u većoj posudi i ostavite oko sat vremena kako bi se šećer i so potpuno rastopili. Po želji možete dodati i pola vinobrana, ali ukoliko ćete cveklu čuvati u frižideru ili na drugom hladnom mjestu i pasterizovati je, ovaj sastojak možete izostaviti.

Cveklu dobro operite, skuvajte i ostavite da se malo prohladi. Zatim je ogulite i isijecite na tanje komade, pa prelijte ranije pripremljenim prelivom.

Cveklu možete ostaviti u prelivu preko noći kako bi se potpuno ohladila i upila ukuse. Sljedećeg jutra rasporedite je u čiste tegle, a po želji između komada dodajte bijeli luk i nekoliko zrna bibera.

Tegle napunite ostatkom preliva tako da cvekla bude prekrivena tečnošću i dobro ih zatvorite.

Kako pasterizovati tegle?

Napunjene tegle poredajte u rernu, uključite je na 90 stepeni i ostavite ih oko 90 minuta. Nakon toga isključite rernu, ali tegle nemojte odmah vaditi.

Ostavite ih u zatvorenoj rerni dok se potpuno ne ohlade, a zatim ih premjestite u frižider ili na drugo hladno i tamno mjesto.

Ovako pripremljena cvekla odličan je dodatak brojnim jelima, posebno tokom jeseni i zime, a bijeli luk i biber daju joj dodatnu aromu.

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Tagovi :

Zimnica

cvekla

Slatko slane delicije

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