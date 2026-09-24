Čudo u Škotskoj: Na udaljenom ostrvu rođena prva beba poslije 30 godina

Na udaljenom škotskom ostrvu Nort Ronaldsej rođena je prva beba u više od tri decenije.

Dječak Dankan Vajlder Torstejn Trail Suarez Ford rođen je 15. septembra, potvrdila je njegova majka Alis Trail Ford. To je prvo rođenje na ovome ostrvu u posljednje 34 godine, prenosi CNN.

Nort Ronaldsej je najsjevernije ostrvo arhipelaga Orkni, dugačko samo pet i široko tri kilometra. Prema podacima škotske vlade iz 2024. godine, na njemu su živjela 72 stanovnika, ali Trail Ford kaže da ih je danas svega 51.

Neočekivana promjena plana

Alis Trail Ford, njen vjerenik Horhe Suarez i ostatak porodice žive na relaciji između Kostarike i ostrva Nort Ronaldsej. Majka je objasnila da je prvobitni plan bio da se Dankan rodi u Kostariki i da su već imali rezervisane povratne karte. Međutim, planovi su se promijenili čim su sletjeli na škotsko ostrvo.

„Odmah sam znala da će ovo biti najposebniji i najčarobniji porođaj, uz svu podršku koju mogu da mu pružim“, rekla je Trail Ford. Njena porodica kupila je ovo ostrvo još 1727. godine, a ona se porodila u kući „Holand Haus“, koju su sagradili njeni preci.

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„Povezanost sa ostrvom vraća me ovamo svake godine. Dolazim redovno otkad sam bila beba“, ispričala je ona. „Osjećam da je ovo ostrvo učestvovalo u mom odgoju i zato osjećam najveću pripadnost ovoj energiji, posebno u svom porodičnom domu.“

Oduševljenje u maloj zajednici

Rođenje djeteta izazvalo je veliko uzbuđenje među mještanima. „Svi su izuzetno uzbuđeni“, potvrdila je Trail Ford. Ostrvljanima je podelila male flaše viskija ukrašene djetelinama sa četiri lista i školjkama, koje lokalno stanovništvo zove „groati bakis“ i za koje vjeruju da donose sreću. „Oni su mi poput šire porodice. Osjećam se kao da smo jedna velika ostrvska porodica, daleki rođaci“, dodala je.

Trail Ford smatra da je glavni razlog zbog kojeg se na ostrvu tako dugo nije rodilo nijedno dijete upravo nedostatak zdravstvenih ustanova. Na Nort Ronaldseju nema ljekara ni bolnice, a o zdravlju stanovnika brine samo jedna medicinska sestra.

„Vjerujem da se ljudi možda plaše onoga što bi moglo da pođe po zlu tokom porođaja. Zato se osjećaju sigurnije u bolnici, gdje im je dostupna sva potrebna pomoć u slučaju komplikacija“, rekla je ona.

Objasnila je da putovanje brodom do glavnog kopna arhipelaga Orkni traje oko dva sata i 40 minuta. „U hitnim slučajevima po vas dolazi helikopter obalske straže. Ako ste dovoljno dobro, morate putovati u Kirkvol na kopnu“, zaključila je, prenosi Indeks.hr.