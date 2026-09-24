Eksplozija u BiH: Bačena bomba na kuću

Nepoznata osoba aktivirala je eksplozivnu napravu u Tešnju, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona (MUP ZDK).

U dežurnu službu Policijske stanice Tešanj u srijedu u 6.15 sati obratio se E. M. (50) iz Tešnja koji je prijavio da je u ulici 1. Mart u Tešnju nepoznata osoba bacila eksplozivnu napravu na kuću u vlasništvu A. M. (51).

Tom prilikom nije bilo povrijeđenih.

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Uviđaj su obavili pripadnici Policijske stanice Tešanj, koji nastavljaju aktivnosti na rasvjetljavanju i dokumentovanju krivičnog djela izazivanje opšte opasnosti.