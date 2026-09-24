Kćerka ''šefice podzemlja'' izlazi na slobodu: Nije zatražen pritvor za Jelenu

Jelena Hribar-Hadžić koja je uhapšena u akciji "Pantera" biće puštena na slobodu!

Kako je za portal "Avaz.ba", potvrdio njen branilac Omar Mehmedbašić, tužilac neće predlagati pritvor.

"U ovoj fazi postupka utvrđeno je da nema osnova sumnje da je počinila krivično djelo", rekao je advokat.

Kako se podsjeća, u ovoj akciji je uhapšen i Samedin Fišić zvani Šišmiš.

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Oni su uhapšeni u akciji "Pantera", a tom prilikom pronađena je plantaža s oko 400 stabljika kanabisa, materije koje asociraju na drogu, oružje i oko 70.000 KM u gotovini.

Policija je plantažu otkrila u mjestu Borci kod Konjica. Osim stabljika kanabisa, zaplijenjena je i oprema korištena za uzgoj.

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Pretresima objekata koje su koristili osumnjičeni pronađeno je i oko 25 kilograma materija koje asociraju na spid, hašiš i marihuanu, kao i više od 45 kilograma takozvane miks mase, koja se koristi za povećanje količine droge.

Oduzeti su dva pištolja s municijom, gotovina u konvertibilnim markama i stranim valutama, oprema za pripremu i distribuciju droge te automobil Mercedes G-klase.