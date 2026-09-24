Predložen pritvor Fišiću, Dučiću i Majiću: Jelena Hribar na slobodi

Tužilaštvo Kantona Sarajevo predložilo je pritvor Samedinu Fišiću, Semiru Dučiću i Ivanu Majiću koji su uhapšeni u akciji "Pantera".

"Postupajući tužilac Tužilaštva Kantona Sarajevo predložila je Opštinskom sudu u Sarajevu određivanje jednomjesečnog pritvora osumnjičenima Samedinu Fišiću, Semiru Dučiću i Ivanu Majiću, dok je Jelena Hribar Hadžić puštena, budući da nije bilo zakonskog osnova za predlaganje pritvora", navode iz Tužilaštva.

Pritvor Fišiću, Dučiću i Majiću je predložen zbog opasnosti da bi osumnjičeni boravkom na slobodi mogli ponoviti krivično djelo, dok je Majiću i zbog opasnosti od bjekstva.

U akciji „Pantera“ na području Konjica, u mjestu Borci, pronađena je plantaža sa zasadima kanabisa, gdje je zaplijenjeno oko 400 stabljika, kao i cjelokupna logistička oprema korišćena za ilegalnu proizvodnju ove opojne droge.

U pretresima objekata koje osumnjičeni koriste, pronađene su desetine različitih pakovanja, ukupne težine oko 25 kilograma materija koje asociraju na opojne droge spid, hašiš i marihuanu, više od 45 kilograma mase koja se koristi za povećanje ukupne količine opojnih droga (tzv. miks masa), dva pištolja s pripadajućom municijom te oko 70.000 KM gotovog novca u različitim valutama.

Oduzeta je i različita oprema namijenjena tehnološkom procesu pripreme i distribucije opojne droge, kao i brojni drugi predmeti traženi naredbom i od značaja za istragu. Takođe, oduzeto je i motorno vozilo „Mercedes G“.

U akciji su uhapšeni Samedin Fišić (45) iz Konjica, Semir Dučić (40) iz Sarajeva, Ivan Majić (36) iz Sinja, koji je državljanin Hrvatske, i Jelena Hribar Hadžić (43) iz Tuzle.

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Oni se sumnjiče za počinjenje krivičnog djela „Produženo krivično djelo neovlaštene proizvodnje i stavljanja u promet opojnih droga u saizvršilaštvu“.

Fišić se dodatno tereti i za krivično djelo „Nedozvoljeno držanje oružja ili eksplozivnih materija“.

Uhapšeni su odranije poznati policijskim organima s obzirom na to da iza sebe imaju hapšenja i presude.

Iza Fišića je debeo policijski dosije. On je još 2006. godine osuđen zbog lažne poreske isprave, dok je 2011. u zatvoru proveo godinu i tri mjeseca zbog „Neovlaštene proizvodnje i stavljanja u promet opojnih droga“.

Osim toga, uhapšen je i u okviru akcije „Limit“ 2018. godine, kada je bio označen kao jedan od organizatora grupe koja se bavila nabavkom i distribucijom amfetamina, ekstazija, marihuane, spida i kokaina.

Kantonalni sud u Sarajevu ranije je potvrdio optužnicu protiv Fišića i još više od 20 osoba.

Fišić je u ovom predmetu osuđen na tri godine i šest mjeseci zatvora nakon što je potpisao sporazum o priznanju krivice.

Njegovo ime se u crnoj hronici ponovo pojavilo 2025. godine kada je ranjen u pucnjavi na Ilidži.

Semir Dučić iz Sarajeva je prije nekoliko mjeseci prvostepeno osuđen na dvije i po godine zatvora zbog distribucije narkotika, a trenutno čeka drugostepenu presudu Opštinskog suda u Živinicama.

Jelena Hribar Hadžić do sada nije hapšena, ali je javnosti itekako poznata, prvobitno kao mis, a kasnije je pokušala ući i u politiku. Ima vrlo bliske porodične i bračne veze s kriminalnim miljeom s obzirom na to da joj je majka Margarita Hadžić, poznata kao kraljica tuzlanskog podzemlja, a bivši suprug Mirso Švajcarac je takođe važan član kriminalnih krugova.

Osumnjičeni su na kriminalističkoj obradi u službenim prostorijama Uprave policije MUP-a KS.

Akciju su realizovali policijski službenici Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo, pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo i u saradnji sa službenicima Obavještajno-bezbjednosne agencije Bosne i Hercegovine, Uprave policije MUP-a HNK i Uprave policije MUP-a TK.