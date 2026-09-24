Logo

Predložen pritvor Fišiću, Dučiću i Majiću: Jelena Hribar na slobodi

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
24.09.2026 14:35

Komentari:

0
Полицијско ауто
Foto: Pexel/Pixabay

Tužilaštvo Kantona Sarajevo predložilo je pritvor Samedinu Fišiću, Semiru Dučiću i Ivanu Majiću koji su uhapšeni u akciji "Pantera".

"Postupajući tužilac Tužilaštva Kantona Sarajevo predložila je Opštinskom sudu u Sarajevu određivanje jednomjesečnog pritvora osumnjičenima Samedinu Fišiću, Semiru Dučiću i Ivanu Majiću, dok je Jelena Hribar Hadžić puštena, budući da nije bilo zakonskog osnova za predlaganje pritvora", navode iz Tužilaštva.

Pritvor Fišiću, Dučiću i Majiću je predložen zbog opasnosti da bi osumnjičeni boravkom na slobodi mogli ponoviti krivično djelo, dok je Majiću i zbog opasnosti od bjekstva.

U akciji „Pantera“ na području Konjica, u mjestu Borci, pronađena je plantaža sa zasadima kanabisa, gdje je zaplijenjeno oko 400 stabljika, kao i cjelokupna logistička oprema korišćena za ilegalnu proizvodnju ove opojne droge.

U pretresima objekata koje osumnjičeni koriste, pronađene su desetine različitih pakovanja, ukupne težine oko 25 kilograma materija koje asociraju na opojne droge spid, hašiš i marihuanu, više od 45 kilograma mase koja se koristi za povećanje ukupne količine opojnih droga (tzv. miks masa), dva pištolja s pripadajućom municijom te oko 70.000 KM gotovog novca u različitim valutama.

Oduzeta je i različita oprema namijenjena tehnološkom procesu pripreme i distribucije opojne droge, kao i brojni drugi predmeti traženi naredbom i od značaja za istragu. Takođe, oduzeto je i motorno vozilo „Mercedes G“.

U akciji su uhapšeni Samedin Fišić (45) iz Konjica, Semir Dučić (40) iz Sarajeva, Ivan Majić (36) iz Sinja, koji je državljanin Hrvatske, i Jelena Hribar Hadžić (43) iz Tuzle.

Јелена Хрибар Хаџић

Hronika

Uhapšena kćerka šefice podzemlja: Jelena pala u velikoj akciji u BiH

Oni se sumnjiče za počinjenje krivičnog djela „Produženo krivično djelo neovlaštene proizvodnje i stavljanja u promet opojnih droga u saizvršilaštvu“.

Fišić se dodatno tereti i za krivično djelo „Nedozvoljeno držanje oružja ili eksplozivnih materija“.

Uhapšeni su odranije poznati policijskim organima s obzirom na to da iza sebe imaju hapšenja i presude.

Iza Fišića je debeo policijski dosije. On je još 2006. godine osuđen zbog lažne poreske isprave, dok je 2011. u zatvoru proveo godinu i tri mjeseca zbog „Neovlaštene proizvodnje i stavljanja u promet opojnih droga“.

Osim toga, uhapšen je i u okviru akcije „Limit“ 2018. godine, kada je bio označen kao jedan od organizatora grupe koja se bavila nabavkom i distribucijom amfetamina, ekstazija, marihuane, spida i kokaina.

Kantonalni sud u Sarajevu ranije je potvrdio optužnicu protiv Fišića i još više od 20 osoba.

Fišić je u ovom predmetu osuđen na tri godine i šest mjeseci zatvora nakon što je potpisao sporazum o priznanju krivice.

Njegovo ime se u crnoj hronici ponovo pojavilo 2025. godine kada je ranjen u pucnjavi na Ilidži.

Semir Dučić iz Sarajeva je prije nekoliko mjeseci prvostepeno osuđen na dvije i po godine zatvora zbog distribucije narkotika, a trenutno čeka drugostepenu presudu Opštinskog suda u Živinicama.

Jelena Hribar Hadžić do sada nije hapšena, ali je javnosti itekako poznata, prvobitno kao mis, a kasnije je pokušala ući i u politiku. Ima vrlo bliske porodične i bračne veze s kriminalnim miljeom s obzirom na to da joj je majka Margarita Hadžić, poznata kao kraljica tuzlanskog podzemlja, a bivši suprug Mirso Švajcarac je takođe važan član kriminalnih krugova.

Osumnjičeni su na kriminalističkoj obradi u službenim prostorijama Uprave policije MUP-a KS.

Akciju su realizovali policijski službenici Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo, pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo i u saradnji sa službenicima Obavještajno-bezbjednosne agencije Bosne i Hercegovine, Uprave policije MUP-a HNK i Uprave policije MUP-a TK.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Jelena Hribar Hadžić

Akcija Pantera

Sarajevo

Komentari (0)

Pročitajte više

Акција Пантера

Hronika

U akciji Pantera pronađena ilegalna plantaža marihuane, uhapšene četiri osobe

1 d

0
Lisice zatvor pritvor

Hronika

Pantera ulovila Šišmiša: Pao stari poznanik policije

1 d

0
Аутомобил полиције ФБиХ

Hronika

Akcija "Pantera": Više osoba pod policijskom kontorlom

2 d

0
Александар Пантић, навијач Партизана убијен у тучи с навијачима Црвене звезде у Бијељини

Hronika

Navijačima Zvezde ukinuta presuda za ubistvo Aleksandra Pantića u Bijeljini

3 sedm

0

Više iz rubrike

Ухапшен Рајко Павић: Осумњичен да је због дуга од 4.500 евра изнудио "астру"

Hronika

Uhapšen Rajko Pavić: Osumnjičen da je zbog duga od 4.500 evra iznudio "astru"

2 h

1
Полиција Републике Српске

Hronika

Uhapšen Banjalučanin: Oduzeo automobil sugrađaninu zbog duga, pa tražio još novca

3 h

0
Удес у Бањалуци: Аутомобил се након судара са камионом закуцао у стуб

Hronika

Udes u Banjaluci: Automobil se nakon sudara sa kamionom zakucao u stub

3 h

0
Полиција МУП Републике Српске

Hronika

Naoružan automatskom puškom prijetio sugrađaninu! Policija ga uhapsila

4 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

26

Nove ”Skaj” poruke na suđenju Šakiću, odbrana ”našla rupu”

16

24

Stranci se povukli iz Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika

16

21

Zašto Institut krije 1.608 srpskih žrtava? Porodice i dalje čekaju pravdu

16

14

Minić: Svaki dio Srpske integrisati, bez visokog predstavnika i otimanja imovine

16

13

Lažni ljekari zvali ljude, pa im pokupili velike pare i zlato

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima