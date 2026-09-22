Pantera ulovila Šišmiša: Pao stari poznanik policije

Samedin Fišić Šišmiš meta je velike policijske akcije uprave policije MUP KS. Trenutno su u toku pretresi objekata koje koristi.

Prema pisanju portala "Istraga" u šumi na Boračkom jezeru pronađena velika plantaža marihuane. Osim toga, policijski službenici pronašli su u napuštenim objektima na druoj lokaciji u Konjicu spid i heroin. Još uvijek nije poznato o kojim količinama je riječ.

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MUP KS sprovodi akciju 'Pantera' u saradnji sa MUP-om HNK, a pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva KS. Akcija se provodi i uz podršku OBA.

Trenutno je više osoba pod kontrolom policijskih snaga.

Samedin Fišić, poznat pod nadimkom Šišmiš, već je godinama poznat policijskim i pravosudnim institucijama. U decembru 2025. godine osuđen je na tri godine i šest mjeseci zatvora zbog krivičnog djela proizvodnje i stavljanja u promet opojnih droga. Presuda je uslijedila nakon postupka koji je proistekao iz velike policijske akcije "Limit" iz 2018. godine.

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U akciji "Limit", Federalna uprava policije i MUP Kantona Sarajevo 2018. godine uhapsili su više od 30 osoba, dok je protiv 24 osobe zatražen pritvor. Istraga je obuhvatala dvije organizovane grupe za koje su istražioci tvrdili da su se bavile nabavkom i prodajom različitih vrsta droge, a kao osobe koje su predvodile grupe označeni su Fišić i Malik Mušanović.

Tokom akcije pretreseno je više od 30 lokacija na području Sarajeva, Tuzlanskog i Hercegovačko-neretvanskog kantona, a tada je pronađeno oko četiri kilograma različitih droga, kao i oružje, municija i drugi predmeti.

Prema podacima objavljenim nakon okončanja postupka, 18 optuženih iz predmeta "Limit" osuđeno je na po dvije i po godine zatvora i obavezano na plaćanje po 10.000 KM, dok je Fišiću izrečena kazna od tri godine i šest mjeseci. Prema navodima njegovog advokata, optuženi su potpisali sporazume o priznanju krivice.

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Fišić je početkom 2025. godine ponovo dospio u crnu hroniku. U januaru je ranjen u pucnjavi na području Ilidže, kada je zadobio tešku povredu lijeve natkoljenice. Zbog tog događaja Tužilaštvo Kantona Sarajevo kasnije je podiglo optužnicu protiv Senada Jukića i Harisa Gadže.

Jukić se tereti za izazivanje opšte opasnosti, nanošenje teških tjelesnih povreda i nedozvoljeno držanje oružja, dok se Gadžo tereti za pomoć u izvršenju krivičnih djela.

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Posebnu pažnju javnosti privukao je i slučaj iz aprila 2024. godine, kada je Fišić fotografisan u Memorijalnom centru Srebrenica kao dio šire delegacije koja je u Potočare stigla s federalnim ministrom unutrašnjih poslova Ramom Isakom.

Fotografije i snimci tada su izazvali pitanja o tome kako se osoba s ranijim osuđujućim presudama našla u društvu delegacije federalnog ministra tokom posjete Memorijalnom centru.

Sada se Fišić navodno ponovo našao među uhapšenima u policijskoj akciji koja se provodi zbog krivičnih djela povezanih s drogom. Više detalja o novoj akciji i ulozi uhapšenih biće poznato nakon što policija i nadležno tužilaštvo objave zvanične informacije.