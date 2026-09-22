Na graničnom prelazu zaplijenjeno 17.5 kilograma kokaina

Na graničnom prelazu Bezdan zaplijenjeno je oko 17,5 kilograma kokaina, a jedno lice je uhapšeno, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije.

Droga je pronađena prilikom kontrole kamiona, kojim je upravljao osumnjičeni R. J. (57).

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Ministar Ivica Dačić rekao je da su policijski službenici u kabini pronašli dvije torbe sa 16 paketa kokaina, kao i 17 tableta sa liste psihoaktivnih supstanci i 2.650 evra.

Vozač je uhapšen zbog sumnje da je izvršio krivično djelo neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet droga i određeno mu je zadržavanje do 48 časova, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Somboru.

(Srna)