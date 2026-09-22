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Veju pahulje i na Kopaoniku: Posljednji dan ljeta donio snježne padavine

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22.09.2026 17:40

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Први снијег ове сезоне пао на Копаонику.
Foto: infokop/Instagram/Screenshot

Iako ljeto traje još danas, niže temperature na planinama su donijele prve snježne padavine. Na Kopaoniku pada prvi snijeg.

Na svim prilazima Kopaoniku je, zbog snijega, usporen saobraćaj, javlja reporter RTS-a.

Na Kopaoniku je ujedno i najhladnije, a najviša temperatura u 15.00 časova zabilježena je u Nišu, Leskovcu i Zaječaru gdje je izmjereno 20 stepeni.

U Beogradu je izmjereno 19 stepeni.

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Tagovi :

Kopaonik

Snijeg

Srbija

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