Veju pahulje i na Kopaoniku: Posljednji dan ljeta donio snježne padavine

Autor:ATV redakcija
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Iako ljeto traje još danas, niže temperature na planinama su donijele prve snježne padavine. Na Kopaoniku pada prvi snijeg.
Na svim prilazima Kopaoniku je, zbog snijega, usporen saobraćaj, javlja reporter RTS-a.
Na Kopaoniku je ujedno i najhladnije, a najviša temperatura u 15.00 časova zabilježena je u Nišu, Leskovcu i Zaječaru gdje je izmjereno 20 stepeni.
U Beogradu je izmjereno 19 stepeni.
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