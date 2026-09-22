Jedu se u manjim količina: Ovo jesenje voće čisti crijeva poput metle

Kesica suvih šljiva od 20 grama i tanjir svježih od 200 grama nisu ista stvar, iako većina nas misli da jesu. Šljive mogu da podstaknu rad crijeva i olakšaju njihovo pražnjenje, ali je važno koliko ih i na koji način jedemo.

Zašto šljive pomažu radu crijeva

Šljive su bogate vlaknima i sorbitolom, pa mogu da podstaknu varenje i olakšaju pražnjenje crijeva, posebno kod zatvora. Ljekari savjetuju da se jedu cijele, sa korom i nakon pranja, jer se tako unosi više vlakana i antioksidanasa.

Preporučena porcija svježih šljiva je od 150 do 200 grama, dok se suve jedu u manjim količinama zbog većeg sadržaja šećera i kalorija. Šljive su jedno od najkarakterističnijih jesenjih voća, a osim vlakana sadrže antioksidanse, vitamine i minerale.

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Bilo da ih jedete svježe ili sušene, mogu doprinijeti zdravom varenju i lako se uklapaju u uravnoteženu ishranu. Endokrinolog Andra Naku govorila je o zdravstvenim prednostima šljiva, ali i o preporučenoj dnevnoj količini.

Veličina porcije i izabrani oblik su važni, posebno za ljude koji treba da prate nivo glukoze u krvi, jer sušene šljive sadrže koncentrisaniju količinu prirodnih šećera i imaju više kalorija.

Vlakna u šljivama hrane dobre bakterije u crijevima

Jedna od najvažnijih prednosti šljiva jeste visok sadržaj dijetetskih vlakana. Porcija od 100 grama sadrži približno 1,4 do 1,5 grama vlakana, što može doprinijeti dužem osjećaju sitosti i podržati pravilno varenje. Vlakna su istovremeno hrana za korisne bakterije u crijevima i pomažu održavanju ravnoteže crijevne mikrobiote.

Šljive su poznate i po pozitivnim efektima na crijevni tranzit. Između ostalog, sadrže sorbitol, jedinjenje koje može podstaći rad crijeva i biti korisno ljudima koji pate od zatvora.

Zbog toga se ovo voće, i svježe i sušeno, često nalazi u preporukama za ishranu koja podržava varenje. Sličan zaključak donosi i pregled objavljen u časopisu "Alimentary Pharmacology & Therapeutics", koji ukazuje na to da suve šljive mogu pomoći kod otežanog pražnjenja crijeva.

Šljive su bogate antioksidansima

Druga prednost šljiva jeste sadržaj antioksidanasa, prije svega polifenola i antocijanina. Ova jedinjenja pomažu u zaštiti ćelija od oksidativnog stresa. Antocijanini su ujedno pigmenti koji tamnim sortama šljiva daju intenzivnu boju.

Što se tiče nutritivne vrijednosti, ovo voće je izvor vitamina C, vitamina K i kalijuma. Uz to ima malo kalorija – 100 grama sadrži približno 50 kilokalorija, pa se lako uklapa u uravnoteženu ishranu, objasnila je dr Andra Naku.

Koliko šljiva možete da pojedete

Količina voća koju pojedete važna je za ukupan unos šećera i kalorija, pa stručnjaci preporučuju umjerene porcije, naročito osobama koje moraju da vode računa o nivou glukoze u krvi.

Porcija svježih šljiva od 150 do 200 grama može biti odlična užina. Mogu se jesti svježe između obroka, dodati doručku ili uključiti u desert poslije glavnog jela, savjetuje ljekar.

Stručnjaci preporučuju i da se šljive jedu sa korom, nakon temeljnog pranja, jer se tako povećava unos vlakana i antioksidanasa. Osobe koje kontrolišu nivo glukoze u krvi treba da obrate pažnju na veličinu porcije, kao i na to kako se voće uklapa u ostatak obroka.

Kako šljive sazrijevaju, postaju slađe. Njihov uticaj na nivo šećera u krvi ipak zavisi od pojedene količine, sastava obroka i odgovora samog organizma. Za veći unos vlakana i sporiju apsorpciju šećera preporučuje se da se konzumiraju cijele, a ne cijeđene.

Suve šljive jedu se u manjim količinama

Suve šljive su praktična zamjena za svježe voće, ali sa njima treba biti umjeren. Tokom sušenja voda isparava, pa se prirodni šećeri koncentrišu, a raste i broj kalorija po jedinici težine.

Zato se suve šljive preporučuju u manjim porcijama. Tipična porcija je oko 20 grama, što je dovoljno da iskoristite njihove nutritivne prednosti bez pretjerivanja sa šećerom i kalorija, piše Krstarica.