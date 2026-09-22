Logo

Najzdraviji narod na svijetu: Žive do 120 godina, a svakog dana jedu ovu voćku

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
22.09.2026 15:53

Komentari:

0
Руке старице
Foto: Büşranur Aydın / Pexels

Najzdraviji narod na svijetu, kako se često navodi, živi i više od 100 godina, a razlog se traži u načinu života i ishrani. Jedna namirnica posebno je zastupljena na njihovoj trpezi.

Na krajnjem sjeveru Pakistana, u planinskoj dolini Hunza u regiji Gilgit-Baltistan, živi narod Buriši, poznat i kao Hunze.

илу-новац-01052026

Gradovi i opštine

Opština daje 200 KM jednokratne pomoći penzionerima

O ovom narodu vlada vjerovanje da njegovi pripadnici doživljavaju i 120, pa i 130 godina. Pojedinci su, kako se navodi, dočekali čak i 145. rođendan.

Ipak, tačan broj godina nije moguće pouzdano utvrditi. Hunze nemaju matične knjige rođenih, pa samim tim ni dokumente kojima bi se njihova dugovječnost mogla precizno dokazati.

U ostatku Pakistana prosječan životni vijek iznosi oko 67 godina, ali u izolovanoj dolini Hunza, u planinskom području Himalaja, način života značajno se razlikuje.

Navodi se i da su žene rađale u poznijim godinama, pa čak i tokom šezdesetih, dok su postojala i uvjerenja da pripadnici ovog naroda rijetko oboljevaju od malignih bolesti.

Objašnjenje za njihovu dugovječnost istraživači traže u okruženju, fizičkoj aktivnosti i načinu ishrane.

Струја

Gradovi i opštine

Cijela opština u Srpskoj bez struje

Šta jedu Hunze – manje mesa, više voća

Hunze piju vodu sa glečera i veliki dio hrane sami uzgajaju.

Budući da su decenijama bili izolovani od većih gradova, prerađena hrana nije tradicionalno bila dio njihove ishrane.

Kajsije su jedna od namirnica koje se često nalaze na njihovoj trpezi.

Tokom tradicionalnih perioda posta, prema navodima o njihovom načinu života, danima, pa čak i mjesecima, konzumiraju svježi sok i koštice kajsija.

Meso ne jedu svakodnevno, dok su na njihovom jelovniku često:

  • žitarice;
  • povrće;
  • voće;
  • kajsije;
  • domaći proizvodi od žitarica.

Njihov tradicionalni način pripreme hljeba takođe je poznat daleko izvan doline Hunza.

Pored ishrane, Hunze su tradicionalno fizički aktivni, a praktikuju i jogu, vježbe disanja i meditaciju.

Njihov jezik, burušaski, izdvaja se od jezika okolnih naroda i nije blisko srodan većini jezika koji se govore u regionu.

Зимница-04092025

Savjeti

Vrijedi probati: Evo zašto Ruskinje tegle sa zimnicom umotavaju u foliju

Postoje i pretpostavke da su potomci vojnika Aleksandra Velikog koji su ostali na Himalajima nakon njegovih pohoda.

Međutim, za ovu teoriju ne postoje pouzdani dokazi koji bi je potvrdili.

Zato priča o Hunzama i dalje ostaje spoj tradicije, zanimljivih svjedočanstava i pokušaja naučnika da objasne njihov način života i dugovječnost.

(GlasSrpske)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

dugovječnost

Najdugovječniji ljudi

Kajsija

Voće

zdravlje

Komentari (0)

Pročitajte više

Новац

Zanimljivosti

Novac se lijepi za ova 4 znaka do 25. septembra, jedan ima posebnu sreću

3 h

0
Снијег на Влашићу

Društvo

Još jedna planina u BiH zabijelila pod snijegom

3 h

0
Људи учествују у традиционалној костимираној паради на 191. фестивалу пива Октоберфест у Минхену, Њемачка, у недјељу, 20. септембра 2026.

Svijet

Koliko zarađuju konobari na Oktoberfestu? Rade duge smjene po 18 dana, a na poslužavniku ponesu i 30 kilograma

3 h

0
Гори интернет - испливале вреле фотке Арине Сабаленке

Scena

Gori internet - isplivale vrele fotke Arine Sabalenke

3 h

1

Više iz rubrike

За боље здравље срца ове ствари треба избјегавати послије 17 часова

Zdravlje

Za bolje zdravlje srca ove stvari treba izbjegavati poslije 17 časova

22 h

0
У свакодневном животу и угоститељству, чаша је посуда разноврсних облика и материјала најчешће од стакла намијењена за држање и конзумацију течности.

Zdravlje

Pijemo ih gotovo svakodnevno, a mogu da ugroze srce: Obratite pažnju na ova pića

1 d

0
Кобасице припрема храна пржење

Zdravlje

Najgora hrana za jetru: Ovih pet namirnica i pića treba izbjegavati

3 d

0
презерватив кондоми заштита сигуран однос

Zdravlje

Gonoreja i sifilis sve češći, ljekarka upozorava na rast broja oboljelih

4 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

18

20

Jeziva tuča na aerodromu: Snimak pogledali milioni ljudi

18

13

Raskrinkavaju se botovi u Srpskoj: Večeras prvo istraživanje

18

12

Izaberite najudobnije štikle u radnji pomoću ovog trika

18

03

Jedu se u manjim količina: Ovo jesenje voće čisti crijeva poput metle

17

59

Majka podvodila kćerke od 5 i 9 godina za 50 evra: Evo koliku kaznu je dobila

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima