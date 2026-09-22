Najzdraviji narod na svijetu: Žive do 120 godina, a svakog dana jedu ovu voćku

Najzdraviji narod na svijetu, kako se često navodi, živi i više od 100 godina, a razlog se traži u načinu života i ishrani. Jedna namirnica posebno je zastupljena na njihovoj trpezi.

Na krajnjem sjeveru Pakistana, u planinskoj dolini Hunza u regiji Gilgit-Baltistan, živi narod Buriši, poznat i kao Hunze.

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O ovom narodu vlada vjerovanje da njegovi pripadnici doživljavaju i 120, pa i 130 godina. Pojedinci su, kako se navodi, dočekali čak i 145. rođendan.

Ipak, tačan broj godina nije moguće pouzdano utvrditi. Hunze nemaju matične knjige rođenih, pa samim tim ni dokumente kojima bi se njihova dugovječnost mogla precizno dokazati.

U ostatku Pakistana prosječan životni vijek iznosi oko 67 godina, ali u izolovanoj dolini Hunza, u planinskom području Himalaja, način života značajno se razlikuje.

Navodi se i da su žene rađale u poznijim godinama, pa čak i tokom šezdesetih, dok su postojala i uvjerenja da pripadnici ovog naroda rijetko oboljevaju od malignih bolesti.

Objašnjenje za njihovu dugovječnost istraživači traže u okruženju, fizičkoj aktivnosti i načinu ishrane.

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Šta jedu Hunze – manje mesa, više voća

Hunze piju vodu sa glečera i veliki dio hrane sami uzgajaju.

Budući da su decenijama bili izolovani od većih gradova, prerađena hrana nije tradicionalno bila dio njihove ishrane.

Kajsije su jedna od namirnica koje se često nalaze na njihovoj trpezi.

Tokom tradicionalnih perioda posta, prema navodima o njihovom načinu života, danima, pa čak i mjesecima, konzumiraju svježi sok i koštice kajsija.

Meso ne jedu svakodnevno, dok su na njihovom jelovniku često:

žitarice;

povrće;

voće;

kajsije;

domaći proizvodi od žitarica.

Njihov tradicionalni način pripreme hljeba takođe je poznat daleko izvan doline Hunza.

Pored ishrane, Hunze su tradicionalno fizički aktivni, a praktikuju i jogu, vježbe disanja i meditaciju.

Njihov jezik, burušaski, izdvaja se od jezika okolnih naroda i nije blisko srodan većini jezika koji se govore u regionu.

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Postoje i pretpostavke da su potomci vojnika Aleksandra Velikog koji su ostali na Himalajima nakon njegovih pohoda.

Međutim, za ovu teoriju ne postoje pouzdani dokazi koji bi je potvrdili.

Zato priča o Hunzama i dalje ostaje spoj tradicije, zanimljivih svjedočanstava i pokušaja naučnika da objasne njihov način života i dugovječnost.

(GlasSrpske)