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Još jedna planina u BiH zabijelila pod snijegom

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22.09.2026 15:03

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Снијег на Влашићу
Foto: Vlašić Lajv

Hladniji vazduh koji je juče i danas stigao u Bosnu i Hercegovinu već je izazvao značajne promjene u vremenskim prilikama.

Tako je jutros, 22. septembra, na nekim planinama zabilježen snijeg, dok je jutro u većini gradova bilo hladno sa temperaturama ispod 10 stepeni Celzijusa.

Nakon što se snijeg zabijelio na Bjelašnici kod Sarajeva, snježni pokrivač zabilježen je i na Vlašiću.

U objavi na Fejsbuk stranici BHMeteo.ba može se vidjeti tanji snježni pokrivač na poljima i šumama na Vlašiću, a očekuje se da se snijeg pojavi i na još nekim višim predjelima.

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Tagovi :

Snijeg

Vlašić

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