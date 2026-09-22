Još jedna planina u BiH zabijelila pod snijegom

Autor:ATV redakcija
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Hladniji vazduh koji je juče i danas stigao u Bosnu i Hercegovinu već je izazvao značajne promjene u vremenskim prilikama.
Tako je jutros, 22. septembra, na nekim planinama zabilježen snijeg, dok je jutro u većini gradova bilo hladno sa temperaturama ispod 10 stepeni Celzijusa.
Nakon što se snijeg zabijelio na Bjelašnici kod Sarajeva, snježni pokrivač zabilježen je i na Vlašiću.
U objavi na Fejsbuk stranici BHMeteo.ba može se vidjeti tanji snježni pokrivač na poljima i šumama na Vlašiću, a očekuje se da se snijeg pojavi i na još nekim višim predjelima.
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