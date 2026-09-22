Bolji sluh za kvalitetniji život: Savremena rješenja dostupna i u BiH

Zahvaljujući sluhu pratimo razgovore, učestvujemo u porodičnim okupljanjima, razgovaramo telefonom, slušamo muziku i ostajemo povezani sa ljudima i svijetom oko sebe.

Ipak, promjene sluha često dolaze postepeno. Zvuk sa televizora postaje tiši, razgovor u većem društvu sve je teže pratiti, a u restoranu ili kafiću potrebno je više koncentracije da bismo razumjeli sagovornika. Upravo zato stručnjaci savjetuju da se sluh provjeri čim primijetimo prve promjene.

Danas je i briga o sluhu značajno drugačija nego prije nekoliko decenija. Savremena tehnologija omogućava precizniju procjenu sluha, individualno prilagođavanje rješenja i slušne aparate koji se prilagođavaju različitim situacijama iz svakodnevnog života.

Od prve provjere do individualnog rješenja uz savremene slušne aparate

Neuroth slušni centri u Bosni i Hercegovini osmišljeni su kao savremeni prostori u kojima korisnik na jednom mjestu može dobiti stručnu procjenu sluha, savjetovanje i podršku pri izboru odgovarajućeg slušnog rješenja.

Centri raspolažu naprednom audiološkom opremom i kvalitetnim audiometrima za preciznu procjenu slušnih sposobnosti, dok zvučno izolovane slušne kabine omogućavaju testiranje u kontrolisanim uslovima, uz minimalan uticaj zvukova iz okruženja.

Slušni aparat Ustupljena fotografija

Ipak, tehnologija je samo jedan dio procesa. Jednako važan je individualni pristup. Nakon provjere sluha, slušni akustičar procjenjuje potrebe korisnika i, ukoliko je slušni aparat odgovarajuće rješenje, pomaže pri izboru modela prema stepenu oštećenja sluha, svakodnevnim navikama, životnom stilu i očekivanjima.

Podrška se ne završava odabirom uređaja. Ona obuhvata njegovo precizno podešavanje, savjetovanje i praćenje tokom perioda prilagođavanja.

Slušni aparati danas mogu mnogo više

Savremeni slušni aparati daleko su od uređaja kakvih se mnogi još sjećaju. Današnji modeli su mali, diskretni i udobni, dok je tehnologija unutar njih sve naprednija.

Napredna obrada zvuka omogućava bolju usmjerenost na govor i lakše praćenje razgovora u različitim situacijama. Pojedina savremena rješenja koriste i vještačku inteligenciju kako bi prepoznala različita zvučna okruženja i automatski prilagodila način rada.

To znači da slušni aparat može reagovati na promjenu okruženja, kada korisnik iz mirnog doma izađe na prometnu ulicu, ode u restoran ili se nađe na porodičnom okupljanju gdje istovremeno govori više ljudi.

Savremena rješenja mogu ponuditi i bežično povezivanje i direktan prijenos zvuka, što dodatno olakšava telefoniranje, slušanje muzike i druge svakodnevne aktivnosti.

Cilj je da korisnik što jasnije razumije govor, lakše prati razgovor i osjeća se sigurnije i uključenije u svakodnevnim situacijama.

Zašto je važno slušati sa oba uha?

Kada postoji obostrani gubitak sluha, važnu ulogu ima binauralno slušanje, odnosno korištenje slušnih aparata na oba uha kada je takvo rješenje stručno indicirano.

Naš mozak prirodno koristi informacije koje prima iz oba uha kako bi odredio odakle zvuk dolazi, bolje se orijentisao u prostoru i izdvojio važne zvukove iz okruženja.

Kod savremenih binauralnih rješenja lijevi i desni slušni aparat mogu međusobno komunicirati i usklađivati se. Na taj način korisnik dobija potpuniji doživljaj zvučnog prostora, lakše određuje iz kojeg pravca zvuk dolazi i može se sigurnije snalaziti u svakodnevnim situacijama, uključujući saobraćaj i bučna okruženja.

Drugim riječima, kada je sluh oslabljen na oba uha, cilj nije samo „pojačati“ jedno uho, već što prirodnije podržati način na koji naš slušni sistem inače funkcioniše.

Septembar podsjeća i na vezu između sluha i kognitivnog zdravlja

Septembar, mjesec u kojem se širom svijeta dodatno govori o demenciji i Alchajemrovoj bolesti, prilika je da se pažnja usmjeri i na jedan često zanemaren dio zdravog starenja, a to je sluh.

Sluh nam omogućava da ostanemo dio razgovora i društvenih aktivnosti. Kada osoba teže razumije govor, posebno u bučnom okruženju, komunikacija može zahtijevati sve više napora. Neki ljudi zbog toga počinju izbjegavati druženja i situacije u kojima im je teško pratiti razgovor.

Slušni aparati Ustupljena fotografija

Upravo su društvena uključenost, komunikacija i kontinuirana stimulacija mozga važni elementi očuvanja kognitivnog zdravlja.

Zbog toga se neliječeni gubitak sluha u savremenim istraživanjima posmatra i u kontekstu promjenjivih faktora rizika povezanih sa demencijom. To ne znači da će osoba sa oštećenjem sluha razviti demenciju, već dodatno naglašava koliko je važno promjene sluha ne ignorisati i na vrijeme potražiti stručni savjet.

Briga o sluhu tako postaje mnogo više od pitanja koliko dobro čujemo televizor ili telefonski razgovor. Ona je dio brige o komunikaciji, samostalnosti, društvenoj uključenosti i kvalitetu života.

Prvi korak je jednostavan - besplatna provjera sluha

U Neuroth slušnim centrima u Bosni i Hercegovini moguće je obaviti besplatnu stručnu provjeru sluha i dobiti individualno savjetovanje o rezultatima i mogućim narednim koracima.

Ukoliko se utvrdi potreba za slušnim aparatom, korisnici se mogu informisati o savremenim rješenjima i mogućnostima prilagođenim njihovom sluhu i načinu života.

Sve Neuroth slušne centre u Bosni i Hercegovini i njihove adrese možete pronaći na web stranici, gdje je moguće pronaći najbliži centar i informacije potrebne za zakazivanje termina.

Besplatna info-linija: 0800 3 0607

Ne čekajte da teškoće sa sluhom počnu značajno uticati na razgovore i svakodnevne aktivnosti. Posjetite najbliži Neuroth slušni centar, besplatno provjerite svoj sluh i informišite se o savremenim mogućnostima za bolje slušanje.