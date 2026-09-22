Logo

Ljuba Aličić oštro o estradi: Danas niko ne zna da pjeva, bitno je da se skidaju gole

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
22.09.2026 10:26

Komentari:

0
Љуба Аличић оштро о естради: Данас нико не зна да пјева, битно је да се скидају голе

Folk pjevač Ljuba Aličić otvoreno je progovorio o stanju na domaćoj muzičkoj sceni, mlađim kolegama, ali i pjevačicama koje izuzetno cijeni. Tokom boravka u svom rodnom Šapcu, gd‌je je bio jedan od domaćina na čuvenom Šabačkom vašaru, poznati pjevač nije štedio nikoga.

Ljuba Aličić je naglasio da Šabac za njega ima poseban značaj jer potiče iz grada koji je iznedrio brojne muzičke velikane i gd‌je je napravio svoje prve korake u karijeri. Međutim, osvrnuvši se na današnje trendove, istakao je da mu smeta što se izgled i šou stavljaju ispred samog pjevanja.

"Gd‌je danas niko ne zna da pjeva, čovječe! Kako nije bitno da se zna da se pjeva? A šta je bitno? Da se skidaju gole? Da se vrti, vrti, vrti i to narod kao voli? Pa šta volite, ljudi, šta vam je? Dajte malo, cijenite kvalitet", rekao je.

Otkrio je i da je dobijao pozive da bude član žirija u velikim muzičkim takmičenjima, ali smatra da ga organizatori izbjegavaju upravo zbog njegove nekompromisne iskrenosti.

"Oni ne smiju mene da stave zato što ja neću nikoga da hvalim ako ne treba da se hvali. Mene niko ne bi mogao da natjera. Jesu me neki zvali, neću da otkrivam, ali šta ću ja da pričam kad svi znaju ko zna da pjeva, a ko ne zna", rekao je.

Kada je riječ o mlađim izvođačima koji privlače ogromnu pažnju javnosti, poput Desingerice, Ljuba ima jasan stav, prenosi Blic.

"Po meni nije zvijezda. Svaka čast njemu, ja njega poštujem, ali ja tako ne vrednujem to. On je više šoumen. Cijenim to što radi, narod je navikao da voli i neka voli i dalje", rekao je.

Sa druge strane, za Aleksandru Prijović nema nikakvu dilemu.

"Aleksandra Prijović je velika zvijezda. Šta ima neko da voli ili ne voli kada je ona to dokazala", rekao je.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Ljuba Aličić

estrada

Komentari (0)

Više iz rubrike

Џенифер Екарт пронађена мртва у свом дому

Scena

Dženifer Ekart pronađena mrtva u svom domu

1 h

0
Пјевачица Снежана Ђуришић

Scena

Poznata pjevačica otvorila dušu: ''Kažu da sam vještica..''

13 h

0
JK Jelena Karleuša

Scena

"Plašim se za njenu bezbjednost": Atina u suzama, Jelena otkrila šta je zadesilo njenu kćerku

17 h

0
Салах кажњен због пребрзе вожње, он оволико заради за 38 минута!

Scena

Salah kažnjen zbog prebrze vožnje, on ovoliko zaradi za 38 minuta!

17 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

10

48

Ruska ambasada donirala opremu Osnovnoj Školi "Pale"

10

39

"Lebron je marketinška mašina, ali uništava sve oko sebe"

10

26

Ljuba Aličić oštro o estradi: Danas niko ne zna da pjeva, bitno je da se skidaju gole

10

22

Bolji sluh za kvalitetniji život: Savremena rješenja dostupna i u BiH

10

12

Sa puškom došao u školu i otvorio vatru: Prvi snimci napadača iz Turske

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima