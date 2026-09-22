Ljuba Aličić oštro o estradi: Danas niko ne zna da pjeva, bitno je da se skidaju gole

Folk pjevač Ljuba Aličić otvoreno je progovorio o stanju na domaćoj muzičkoj sceni, mlađim kolegama, ali i pjevačicama koje izuzetno cijeni. Tokom boravka u svom rodnom Šapcu, gd‌je je bio jedan od domaćina na čuvenom Šabačkom vašaru, poznati pjevač nije štedio nikoga.

Ljuba Aličić je naglasio da Šabac za njega ima poseban značaj jer potiče iz grada koji je iznedrio brojne muzičke velikane i gd‌je je napravio svoje prve korake u karijeri. Međutim, osvrnuvši se na današnje trendove, istakao je da mu smeta što se izgled i šou stavljaju ispred samog pjevanja.

"Gd‌je danas niko ne zna da pjeva, čovječe! Kako nije bitno da se zna da se pjeva? A šta je bitno? Da se skidaju gole? Da se vrti, vrti, vrti i to narod kao voli? Pa šta volite, ljudi, šta vam je? Dajte malo, cijenite kvalitet", rekao je.

Otkrio je i da je dobijao pozive da bude član žirija u velikim muzičkim takmičenjima, ali smatra da ga organizatori izbjegavaju upravo zbog njegove nekompromisne iskrenosti.

"Oni ne smiju mene da stave zato što ja neću nikoga da hvalim ako ne treba da se hvali. Mene niko ne bi mogao da natjera. Jesu me neki zvali, neću da otkrivam, ali šta ću ja da pričam kad svi znaju ko zna da pjeva, a ko ne zna", rekao je.

Kada je riječ o mlađim izvođačima koji privlače ogromnu pažnju javnosti, poput Desingerice, Ljuba ima jasan stav, prenosi Blic.

"Po meni nije zvijezda. Svaka čast njemu, ja njega poštujem, ali ja tako ne vrednujem to. On je više šoumen. Cijenim to što radi, narod je navikao da voli i neka voli i dalje", rekao je.

Sa druge strane, za Aleksandru Prijović nema nikakvu dilemu.

"Aleksandra Prijović je velika zvijezda. Šta ima neko da voli ili ne voli kada je ona to dokazala", rekao je.