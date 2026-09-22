Teroristička OVK je bila prava banda i njeni lideri moraju da budu pravedno kažnjeni u punoj mjeri zakona za svoja užasna djela, poručila je portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.

Ona se osvrnula na presude u suđenju bivšim liderima terorističke OVK, navodeći da je ta grupa bila "klasična banda", a da su se njene aktivnosti svodile na "terorističke napade na predstavnike legitimnih jugoslovenskih vlasti i zločine nad autohtonim srpskim stanovništvom pokrajine".

"Brojni civili su stradali od ruku militanata OVK, uključujući mnoge Albance koji nisu pokazali dovoljnu lojalnost projektu nezavisnosti takozvanog Kosova", istakla je Zaharova.

Ona je podsjetila da su bivši predsednik privremenih institucija u Prištini Hašim Tači i njegovi saučesnici dobili zatvorske kazne u rasponu od 13 do 25 godina.

"Sama činjenica da su proglašeni krivima za ratne zločine, uključujući mučenje i ubistvo, svakako je za pohvalu. Za srpski narod, na koji Zapad i dalje pokušava da prebaci svu odgovornost za tragične događaje koji su pratili raspad Jugoslavije, ovo je još jedno pobijanje kolektivne krivice koja je neosnovano nametnuta Srbima", ocijenila je Zaharova.

Ona je napomenula da je sud zaključio da su Tači i njegovi saradnici težili zajedničkom zločinačkom cilju, za koji su stvorili čitavu mrežu zatvora, i da su osumnjičeni za nelojalnost tamo držani silom i podvrgavani okrutnom ophođenju i mučenju, prenosi Srna.

"Ukupno 26 zatvorenika je ubijeno. Utvrđeno je da je Hašim Tači lično učestvovao u izvršenju tih zločina. Treba podsjetiti da je upravo podržavanjem albanskih militanata Zapad pokušao da opravda oružanu agresiju NATO-a na SR Jugoslaviju 1999. godine.

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U to vrijeme, Hašim Tači je bio okružen oreolom progresivnog demokratskog lidera u SAD i Evropi, služeći kao lice `kosovskog projekta`. Sada je ta romantična slika potpuno raspršena", istakla je Zaharova.

Zaharova je naglasila da je svima jasno da se ozloglašena "humanitarna intervencija" NATO-a oslanjala na prave kriminalce.

Prema njenim riječima, može se samo uslovno govoriti o vraćanju pravde, a presuda je očigledno zakasnjela i pokreće brojna pitanja.

Zaharova je navela da je nakon šest godina, pregleda hiljada dokaza i ispitivanja stotina svedoka, Specijalizovanim vijećima i dalje nedostajalo hrabrosti i odgovornosti da sprovedu rigoroznu pravdu koja je toliko potrebna u ovom slučaju, prenosi RT Balkan.

"Umiješanost vođa OVK u zločine protiv čovječnosti smatrana je nedokazanom, pouzdane informacije o njihovoj organizaciji ilegalne trgovine ljudskim organima su ignorisane, a zločini nad Srbima poslije juna 1999. godine, uključujući varvarski pogrom iz marta 2004. godine, ostali su `u zagradama`. Sama priroda OVK – kriminalne u svojoj srži – i dalje čeka odgovarajuću pravnu procjenu", kaže Zaharova.

Ona je istakla da je jasno da će se nastaviti "neuspješni pokušaji čišćenja projekta kosovske kvazidržave od krvavog nasljeđa", a slučaj će biti riješen tek nakon završetka žalbenog postupka.

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"Kao što je pokazala žalosna praksa Međunarodnog krivičnog tribunala za bivšu Jugoslaviju, čak i ozloglašeni ratni zločinci mogu biti potpuno oslobođeni optužbi u žalbenom postupku. Uzmite samo skandaloznu oslobađajuću presudu hrvatskom generalu Anti Gotovini, učesniku gnusne operacije `Oluja`, koji je prethodno osuđen zbog etničkog čišćenja i masovnih ubistava Srba u Hrvatskoj.

Polazimo od toga da kosovsko-albanski militanti moraju na kraju biti pravedno kažnjeni u punoj mjeri zakona za svoja užasna djela. Selektivnost i politizacija pravde su neprihvatljive", zaključila je Zaharova.