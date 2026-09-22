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Košarac: Blanuša hoće da vodi Srpsku, ali ne smije da sjedne preko puta Minića i odgovara na pitanja

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22.09.2026 11:10

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Сташа Кошарац
Foto: Instagram/stasa.kosarac

Mislio sam da će lider SDS Branko Blanuša, taj "danas jesam, sutra nisam kandidat", zadržati samo titulu najneodlučnijeg kandidata, kaže na Iksu član Predsjedništva SNSD-a Staša Košarac.

"No, ne lezi vraže, čovjek je naprosto zalutao u politiku i ozbiljno konkuriše za još jednu neslavnu titulu: šampiona izbjegavanja TV duela sa Savom Minićem. Hoće da vodi Republiku Srpsku, ali ne smije da sjedne preko puta Minića i odgovara na pitanja". kaže Košarac.

Kandidat SDS-a za predsjednika Republike Srpske Branko Blanuša rekao je da neće učestvovati u emisiji Radio televizije Republike Srpske najavljenoj za sutra, u kojoj je trebalo da gostuje sa kandidatom SNSD-a za predsjednika Republike Srpske Savom Minićem, jer ima ranije dogovorenih predizbornih tribina.

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Tagovi :

Staša Košarac

Branko Blanuša

Savo Minić

Komentari (9)

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