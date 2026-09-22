Košarac: Blanuša hoće da vodi Srpsku, ali ne smije da sjedne preko puta Minića i odgovara na pitanja

Mislio sam da će lider SDS Branko Blanuša, taj "danas jesam, sutra nisam kandidat", zadržati samo titulu najneodlučnijeg kandidata, kaže na Iksu član Predsjedništva SNSD-a Staša Košarac.

"No, ne lezi vraže, čovjek je naprosto zalutao u politiku i ozbiljno konkuriše za još jednu neslavnu titulu: šampiona izbjegavanja TV duela sa Savom Minićem. Hoće da vodi Republiku Srpsku, ali ne smije da sjedne preko puta Minića i odgovara na pitanja". kaže Košarac.

Mislio sam da će Blanuša, taj “danas jesam, sutra nisam kandidat”, zadržati samo titulu najneodlučnijeg kandidata.



No, ne lezi vraže — čovjek je naprosto zalutao u politiku i ozbiljno konkuriše za još jednu neslavnu titulu: šampiona izbjegavanja TV duela sa Savom Minićem. 👇 — Staša Košarac (@StasaKosarac) September 22, 2026

Kandidat SDS-a za predsjednika Republike Srpske Branko Blanuša rekao je da neće učestvovati u emisiji Radio televizije Republike Srpske najavljenoj za sutra, u kojoj je trebalo da gostuje sa kandidatom SNSD-a za predsjednika Republike Srpske Savom Minićem, jer ima ranije dogovorenih predizbornih tribina.