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Karan: Omaž generaciji zdravstvenih radnika čija su djela trajno ugrađena u istoriju Srpske

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22.09.2026 11:49

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Синиша Каран, предсједник Републике Српске
Foto: SRNA

Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan istakao je danas u Istočnom Sarajevu da odlikovanja uručena medicinskim radnicima Sarajevsko-romanijske regije predstavljaju istorijski omaž jednoj generaciji zdravstvenih radnika koja je u najtežim vremenima pokazala šta znače profesionalna dužnost, ljudska solidarnost i lična hrabrost i čija su djela trajno ugrađena u istoriju Srpske.

Karan je rekao da Republika Srpska nije branjena samo na linijama fronta, već i u operacionim salama, bolničkim hodnicima i ambulantama, u sanitetskim vozilima i na mjestima gdje su se vodile bitke za svaki ljudski život, kao i znanjem, hrabrošću, požrtvovanjem i humanošću.

On je u ime Republike Srpske odlikovanim medicinskim radnicima zahvalio za svaki spaseni život, za neprospavanu noć, tešku odluku i za svaki trenutak u kojem su tuđi život stavili ispred sopstvenog mira i sigurnosti.

"Neka ova odlikovanja, kao izraz duboke zahvalnosti Republike Srpske za sve što ste za nju učinili, budu vama na čast, vašim porodicama na ponos, a budućim generacijama trajni putokaz i svjedočanstvo o tome kako se, onda kada je najteže, služi svom narodu i svojoj otadžbini", naglasio je Karan na svečanosti povodom uručenja odličja, prenosi Srna.

Додик и Каран Источно Сарајево

Gradovi i opštine

Karan i Dodik uručili odlikovanja ljekarima i medicinskim tehničarima Sarajevsko-romanijske regije

Prema njegovim riječima, uručivanjem ovih visokih odlikovanja Republika Srpska danas ispunjava institucionalni i moralni dug prema ljudima koji su u danima njene odbrane stajali na jednom od najtežih i najodgovornijih bedema, uz ranjenog borca, bolesnika, čovjeka čiji je život visio o koncu i uz porodicu koja je u strepnji čekala vijest o svojim najmilijima.

"Predsjednik Milorad Dodik je 2025. godine, obavljajući dužnost predsjednika Republike Srpske, donio odluku da vaša požrtvovanost, hrabrost i zasluge budu ovjekovječene visokim odlikovanjima Republike Srpske. Danas meni pripada velika čast da vam ta odlikovanja uručim kao vidljiv znak zahvalnosti Republike", rekao je Karan.

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Siniša Karan

Republika Srpska

predsjednik Republike Srpske

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