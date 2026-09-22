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Šeranić: Za inovativne terapije ove godine 95 miliona KM

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22.09.2026 11:39

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Ален Шеранић
Foto: ATV

Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić izjavio je da se bilježi rast broja oboljelih od malignih bolesti u Srpskoj, ali i svijetu, te da resorno ministarstvo ulaže napore da primjenom inovativnih terapija pacijentima omogući duži i kvalitetniji život.

Šeranić je rekao da je Vlada Srpske ove godine, rebalansom budžeta, uspjela da izdvoji dodatnih 15 miliona KM za nabavku inovativnih terapija, te da je na osnovu toga uvedeno šest novih lijekova.

"Program nabavke inovativnih lijekova se namjenski finansira iz budžeta Srpske. Za ovu godinu izdvojeno je 95 miliona KM, dok je za narednu godinu planirano 130 miliona KM, što je značajno povećanje", rekao je Šeranić novinarima u Banjaluci.

Prije početka stručnog skupa "Inovativne terapije i inovacija", Šeranić je istakao značaj saradnje Ministarstva, Fonda za zdravstvenu zaštitu Srpske i udruženja pacijenata oboljelih od raka, kako bi zajednički doprinijeli unapređenju onkološke zaštite.

"Inovacije brzo napreduju, naročito u medicini i liječenju, te planiramo već za narednu godinu da obezbijedimo potrebne lijekove", rekao je Šeranić.

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Predsjednik Krovnog udruženja pacijenata oboljelih od raka Republike Srpske Jasminka Sredojević izrazila je zadovoljstvo jer je primjetan napredak u primjeni inovativne terapije u Srpskoj.

"U februaru smo na listi čekanja imali 115 pacijenta, prethodne godine je taj broj bio 148, a ranije 175, što znači da imamo smanjenje broja. Zajednički rad doprinio je i da su pristigle nove količine inovativnih terapija", rekla je Sredojevićeva, prenosi Srna.

Ona je navela da proces još nije završen, ali da se uskoro očekuje da terapije dođu do pacijenata.

Član Krovnog udruženja Danijela Filipović, koja se od melanoma liječi tri godine, rekla je da je veoma značajno to što u Republici Srpskoj prima inovativnu terapiju koju bi dobila bilo gdje u svijetu.

"Primjer sam uspješnog djelovanja tih terapija, jer sam danas funkcionalna uprkos što se liječim od karcinoma, a prije samo nekoliko godina život oboljelih od ovakvog karcinoma je bio mnogo kraći", rekla je Filipovićeva.

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Republika Srpska

Alen Šeranić

maligna oboljenja

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