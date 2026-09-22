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Rezultati istraživanja "Metricsa": Ovo je stanje u Izbornoj jedinici 2

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22.09.2026 12:08

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Резултати истраживања "Metricsa": Ово је стање у Изборној јединици 2
Foto: ATV

Predizborne ankete uoči opštih izbora u BiH, koje je radila agencije Metriks konsalting (Metrics Consulting), pokazuju da u Izbornoj jedinici 2 kandidat SNSD-a za predsjednika Republike Srpske Savo Minić ima 35,2 odsto podrške dok je SDS-ov Branko Blanuša na 25,6.

Istraživanje javnog mnjenja u Izbornoj jedinici 2 sprovedeno je terenskim putem, u periodu od 19. do 28. avgusta 2026. godine, na reprezentativnom uzorku od 1.200 ispitanika.

Саво Минић Бранко Блануша

Republika Srpska

Rezultati istraživanja "Metricsa": Ovo je stanje u Izbornoj jedinici 1

Trka za predsjednika Republike Srpske

Kada je riječ o izboru za predsjednika Republike Srpske, direktno izmjereni rezultati pokazuju 35,2% podrške Savi Miniću i 25,6% Branku Blanuši, dok je 34,3% ispitanika neodlučno ili nije željelo odgovoriti, a 4,9% navodi nekog drugog kandidata.

"Upravo zbog visokog udjela neodlučnih, pored direktno izmjerenih rezultata, primjenom statističkih metoda izrađen je i projekcioni scenario, odnosno model koji podrazumijeva znatno manji udio neodlučnih birača. Prema tom scenariju, Savo Minić bilježi 51,6%, Branko Blanuša 41,3%, drugi kandidati 4,2%, dok udio neodlučnih iznosi 2,9%. Prema prikazanom modelu, razlika u apsolutnom broju glasova iznosi oko 7.000 glasova", navode iz ove agencije.

Истраживање јавног мњења
Istraživanje javnog mnjenja

Kada je riječ o izboru srpskog člana Predsjedništva BiH, kandidat SNSD-a Željka Cvijanović bilježi 42,1%, Marinko Božović 18,0%, a Nebojša Vukanović 17,9%.

Истраживање јавног мњења
Istraživanje javnog mnjenja

"U ovom slučaju 22,0% ispitanika je neodlučno ili nije željelo odgovoriti", navode iz agencije.

Narodna skupština Republike Srpske

Kako navode iz Metriksa, najveću podršku za Narodnu skupštinu iz Izborne jedinice 2 ima SNSD sa 47 odsto, a slijede SDS i PSS.

Истраживање јавног мњења
Istraživanje javnog mnjenja

"Na nivou izbora za Narodnu skupštinu Republike Srpske, SNSD bilježi 47,0%, uz projekciju 3–4 direktna mandata, SDS 13,0% uz projekciju 1–2 mandata, dok Pokret Sigurna Srpska bilježi 11,0%, takođe uz projekciju 1–2 mandata. Druge političke opcije zajedno bilježe 10,9%, dok je 18,1% ispitanika neodlučno ili odbija odgovor", navodi se u istraživanju.

Izbornoj jedinici 2 pripadaju Gradiška, Laktaši, Srbac i Prnjavor.

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Tagovi :

Istraživanje javnog mnjenja

Savo Minić

Branko Blanuša

SNSD

SDS

Izbori 2026

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