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Biznis plan: Između berzi, kapitala i novih tržišta

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Izvor:

ATV

22.09.2026 12:45
Бизнис план: Између берзи, капитала и нових тржишта
Foto: atv

Privreda traži nove puteve, kompanije nova tržišta, a kapital sve više prelazi granice tradicionalnog poslovanja - teme su nove epizode „Biznis plana”.

Analiziramo stanje na svjetskim berzama protekle sedmice. Od kretanja kamatnih stopa, cijene nafte i zlata do geopolitičkih tenzija koje itekako utiču na kretanja berzanskih indeksa.

Otkrivamo i kako je prethodne sedmice poslovala banjaluka berza.

Saznajemo šta je obiljžilo proteklu sedmicu na kripto tržištu, ali i na šta bi investitori trebalo da obrate pažnju u narednom periodu.

Donosimo priču o firmi „Celeks” iz Banjaluke, koja zapošljava više od tri stotine radnika i podržava mlade talente raznim programima razvoja zaposlenih.

Govorimo i o Forumu „Most 2026” na kojem su se okupili predstavnici institucija, turističkih organizacija, privrednih komora, banja, hotelijera, turističkih agencija i proizvođača iz Republike Srpske i Srbije, sa ciljem jačanja saradnje, razmjene iskustava i kreiranja novih mogućnosti za zajedničke projekte i poslovno povezivanje.

„Biznis plana” donosi priče o ekonomiji i privredi, ali i ljudima koji svojim idejama, znanjem i radom stvaraju nove poslovne prilike. Pratićemo ekonomska kretanja i trendove u Srpskoj, regionu i svijetu, govoriti o tome kako se oni odražavaju na privredu i šta znače za poslovanje i svakodnevni život. Predstavljaćemo uspješne domaće preduzetnike, njihove poslovne priče i iskustva, ali i one koji su tek na početku i traže način da svoju ideju pretvore u dobar posao. Kroz razgovore sa privrednicima i stručnjacima, izvještaje sa ekonomskih foruma i aktuelne podatke sa tržišta, „Biznis plana” tražiće odgovore na pitanja koja su važna za privredu i njen dalji razvoj.

Emisiju uređuje i vodi Marijana Iveljić.

„Biznis plana” utorkom u 20 časova i 10 minuta.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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Tagovi :

ATV

Biznis plan

Marijana Iveljić

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