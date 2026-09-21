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U prvom planu: Miroslav Bojić

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Izvor:

ATV

21.09.2026 10:08
У првом плану: Мирослав Бојић
Foto: atv

U novom izdanju emisije „U prvom planu” gost je Miroslav Bojić, gradonačelnik Laktaša.

„U prvom planu” odabranim sagovornicima daje priliku da kažu svoje mišljenje i stavove o važnim društveno-političkim temama, te da kroz dinamičan i otvoren razgovor, odgovore na pitanja u žiži javnosti, i pregled aktuelnih dešavanja, otkrivaju istine, činjenice i donose zaključke.

Emisiju uređuje i vodi Dragana Rajić.

„U prvom planu” utorak u 20 časova i 10 minuta.

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ATV

U prvom planu

Dragana Rajić

Miroslav Bojić

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