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"Ako Amerika nastavi napade, Teheran će upotrijebiti novo oružje"

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21.09.2026 10:54

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Шиитски свештеници са пушкама марширају током државно организоване параде у војном стилу „Џанфада“, или „Жртва за Иран“, на Тргу револуције у Техерану, Иран, у петак, 18. септембра 2026.
Foto: Tanjug/AP Photo/Vahid Salemi

Ukoliko SAD nastave napade na Iran, iranska vojska će upotrijebiti oružje koje nikada ranije nije upotrijebila i gađaće američke objekte koje do sada nije gađala, upozorio je portparol Revolucionarne garde Irana Hosein Mohebi.

"Ni naše mete neće biti iste. Gađaćemo mete koje još nismo", rekao je Mohebi.

On je naglasio da će te promjene uticati na "geografiju rata", kao i na vrstu oružja i vojne opreme koji će biti upotrijebljeni, prenio je TASS.

"Razmjestićemo novo naoružanje, sa novim kapacitetima na ratištu, i svijet će biti zaprepašten", dodao je Mohebi, prenosi Srna.

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Teheran

Amerika

rat

Oružje

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