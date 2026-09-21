"Ako Amerika nastavi napade, Teheran će upotrijebiti novo oružje"

Ukoliko SAD nastave napade na Iran, iranska vojska će upotrijebiti oružje koje nikada ranije nije upotrijebila i gađaće američke objekte koje do sada nije gađala, upozorio je portparol Revolucionarne garde Irana Hosein Mohebi.

"Ni naše mete neće biti iste. Gađaćemo mete koje još nismo", rekao je Mohebi.

On je naglasio da će te promjene uticati na "geografiju rata", kao i na vrstu oružja i vojne opreme koji će biti upotrijebljeni, prenio je TASS.

"Razmjestićemo novo naoružanje, sa novim kapacitetima na ratištu, i svijet će biti zaprepašten", dodao je Mohebi, prenosi Srna.